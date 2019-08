Al voto | ecco i parlamentari campani che dovranno fare le valigie

Italia al voto? Rivoluzione nei partiti : ecco i papabili candidati premier : Se si dovesse tornare alla urne il M5s potrebbe scegliere Di Battista, mentre nel Pd salgono le quotazioni di Gentiloni. La...

Riforma voto Senato a 18 anni : ecco l’iter costituzionale : Riforma voto Senato a 18 anni: ecco l’iter costituzionale È una Riforma sicuramente non di poco conto, quella legata all’abbassamento dell’età per poter votare i componenti del Senato. Vediamo allora i caratteri essenziali di questo provvedimento e l’iter costituzionale che occorre seguire in queste circostanze. Se ti interessa saperne di più sulle fonti del diritto italiano e su cosa sono, clicca qui. Riforma voto ...

Crisi di governo - dalle consultazioni all’ipotesi voto anticipato : ecco cosa accade ora : Matteo Salvini ha rotto con il Movimento 5 stelle. Con una nota arrivata ieri sera qualche minuto dopo le 20, il leader leghista ha comunicato di voler porre fine all’esperienza dell’esecutivo gialloverde. È Crisi, anche se ufficialmente non si può ancora definire tale. Per aprire a nuove consultazioni, infatti, deve venir meno il presidente del Consiglio. Solo allora Sergio Mattarella potrà procedere, iniziando un giro di ...

Non basta dire «al voto» : ecco il timing della crisi : II premier ha deciso di non salire al Colle per rassegnare le dimissioni e di parlamentarizzare la crisi, aprendo un braccio di ferro con il leader della Lega e chiedendo che sia proprio Salvini a presentare la mozione di sfiducia

Crisi di governo - ecco perché il voto in autunno è praticamente impossibile : La Crisi di governo è ormai aperta. Ma il voto anticipato non è, in realtà, l'ipotesi più probabile. Anzi, l'unica possibilità che si vada a elezioni a ottobre corrisponde a una forzatura inedita nella storia italiana. E che difficilmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accetterà di buon grado. ecco perché il voto a ottobre sarebbe un caso più unico che raro e, quindi, improbabile.Continua a leggere

Crisi di governo in vista? Ecco cosa succede se si va al voto anticipato e a quali partiti conviene : Il suo modo di fare, che infastidisce molti, evidentemente funziona, e alla grande", ha detto il sondaggista Renato Mannheimer al ilsussidiario.net. Ma cosa succederebbe se la tensione di questi ...

Sondaggio Youtrend - ecco perché Matteo Salvini frena sulla crisi : Lega - cosa succede se si va al voto ora : cosa succederebbe se si andasse a votare oggi? Presto detto. La Lega, presentandosi da sola, non otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi, pur essendo nettamente il primo partito. Per avere i numeri sufficienti, il partito di Matteo Salvini dovrebbe allearsi con gli altri due partiti di centrode

Matteo Salvini pronto al voto : "Non escludo più nulla" - ecco la data indicata dal leader della Lega : "Io vorrei andare avanti ma, data la situazione, non escludo più niente". Parola di Matteo Salvini che, alla Prefettura di Genova con il sindaco Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti e altre autorità varie, fa emergere tutti i dubbi sulla tenuta dell'esecutivo. La pazienza del mini

La Camera oggi al voto sul decreto Crescita : ecco gli emendamenti e le novità al disegno di legge : oggi la Camera voterà la fiducia sul decreto Crescita, dopo un iter di scontri, emendamenti e rinvii. Il testo dovrà poi passare all'esame in Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la scadenza. Vediamo qualcuna fra le principali novità e modifiche al decreto, dal Salva-Roma, al fondo per Radio Radicale e le norme per contrastare l'evasione fiscale.Continua a leggere