Addio a Piero Tosi | il costume come arte della scena

(Di sabato 10 agosto 2019) Quando nel 2015 l’Academy conferì al’Oscar alla carriera, volle riassumere nel suo più prestigioso riconoscimento un omaggio al genio pienamente italico di uno straordinario creatore, ma anche la conferma per una scuola d’eccellenza tutta italiana che sa dare filo, stoffa, smalto e splendore alla creazione dei registi. Cosa sarebbe infatti il nostro cinema senza i suoi formidabili scenografi, costumisti, creatori delle luci, musicisti? Conse ne va oggi un artista globale che del pittore Ottone Rosai (suo maestro) eredita il sensoluce e del colore e che delle nostre più prestigiose sartorie (la bottega Tirelli in primis) trasfigura la passione per la materia di cui sono tessuti i sogni.Toscano, natio di Sesto Fiorentino, classe 1927,approda a Roma giovanissimo, chiamato da un conterraneo che crede in lui...

