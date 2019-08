A Hong Kong la polizia ha sparato di nuovo lacrimogeni contro i manifestanti

Hong Kong - altri tre giorni di protesta. Ambasciatore Cina : “Usa non giochino col fuoco” : Hong Kong si prepara al decimo weekend consecutivo di proteste per chiedere maggiore democrazia. In centinaia sono arrivati all'aeroporto di Hong Kong per un sit-in che dovrebbe andare avanti per tre giorni. Secondo l'agenzia Dpa, i manifestanti sarebbero già migliaia. L'obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell'ex colonia britannica e attirare l'attenzione internazionale. "HK to freedom", "Hong Kong verso la libertà", è ...

Hong Kong - la Cina contro i manifestanti : “Non giocate col fuoco”. E agli Usa : “Non interferite - non resteremo a guardare” : Sono già miglia i manifestanti pronti a partecipare al decimo weekend consecutivo di proteste a Hong Kong contro il governo locale. Manifestazioni che inizieranno con un sit-in di protesta all’aeroporto che, secondo le agenzie, andrà avanti per tre giorni. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell’ex colonia britannica e attirare l’attenzione internazionale: “HK to freedom”, “Hong Kong ...

È iniziata una manifestazione non autorizzata all’aeroporto di Hong Kong : Centinaia di persone si sono ritrovate venerdì all’aeroporto di Hong Kong per la prima di una serie di manifestazioni non autorizzate previste da oggi fino alla fine della settimana. I manifestanti si sono presentati vestiti di nero e con cartelli

Il mostro gialloverde e la resistenza di Hong Kong : Non sanno che fare. Il sogno gialloverde era che adesso si andava in vacanza, e poi le cose si rimarginano, Di Maio si azzitta un po', lo studio dell'avvocato del popolo chiude per ferie, la manovra tanto l'hanno già scritta le (ex) "merde" del Mef. E però invece c'è quella scocciatura della Costitu

Quanto durerà la resistenza a Hong Kong? : In due mesi di manifestazioni di piazza a Hong Kong, la polizia ha arrestato oltre 500 persone e ha sparato quasi 2000 colpi di gas lacrimogeni. Il conto non l’hanno tenuto gli attivisti ma Forbes. Iniziate pacificamente, con centinaia di migliaia di persone che hanno invaso le vie centrali della città, nelle ultime settimane di luglio, le azioni dei manifestanti si son fatte sempre più cruente arrivando a occupare, e ...

La protesta dei laser a Hong Kong : Centinaia di manifestanti pacifici li hanno usati per criticare la polizia, che aveva arrestato uno studente che ne possedeva alcuni

Kashmir e Hong Kong - nazionalismi asiatici in marcia : Le tensioni in India e nella ex colonia britannica hanno un nodo comune: l’ascesa del nazionalismo asiatico, con conseguenze rischiose sulla stabilità internazionale

Hong Kong - avvocati marciano in silenzio : 22.29 Gli avvocati di Hong Kong hanno tenuto una marcia silenziosa a sostegno delle manifestazioni anti-governative, confermando il coinvolgimento di diversi segmenti della società nel movimento pro-democrazia. Centinaia di avvocati, vestiti di nero, hanno sfilato dall'Alta corte al ministero della Giustizia. Il capo dell'ufficio di Gabinetto di Pechino ha definito la situazione a Hong Kong "la più grave dal suo ritorno sotto la sovranità ...

La Cina dà l'ultimatum ai manifestanti di Hong Kong : "Non scherzato col fuoco" : Il Dragone è infuriato. Ed è proprio in momenti come questi che è più pericoloso. La Cina ha messo oggi in guardia i manifestanti di Hong Kong dallo “scherzare con il fuoco”. Un portavoce dell’ufficio del governo centrale cinese nell’ex colonia britannica, citato dalla Bbc, ha avvertito gli attivisti a “non sottovalutare la ferma determinazione e l’immensa forza del governo ...

Hong Kong - tutte le ripercussioni finanziarie della protesta anti-Cina : Dal primo maggio, in coincidenza con l’inizio delle proteste, l’indice ha perso oltre il 12,6% contro il -3,36% fatto registrare dall’indice mondiale Msci World. Male anche il fronte Ipo dopo la cancellazione della maxi-operazione Budweiser

Bloccati aerei e metro : lo sciopero generale paralizza Hong Kong : Squadre di uomini legati alle triadi hanno attaccato i cortei con bastoni. Le autorità di Pechino annunciano «qualcosa di nuovo» per la città