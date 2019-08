X-Factor | ex concorrente arrestato | “Ha chiesto foto porno online a un minore”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Danny Tetley, cantante tra i più noti ex concorrenti dell’edizione inglese di X-, è statocon l’accusa di aver ria un minore. L’uomo, che nel frattempo si era trasferito a vivere in Spagna, si è consegnato spontaneamente alla polizia di Bradford, nel Regno Unito, dopo aver saputo di essere ricercato dalle autorità: interrogato, ha negato di essersi reso volontariamente irreperibile e ha respinto tutte le accuse etichettandole come un tentativo “di conciarmi per le feste”. Stando alle sue parole, il cantante sarebbe al centro di “un grande complotto“, organizzato per stroncare la sua carriera artistica e umana. Non è la prima volta che Tetley si trova coinvolto in uno scandalo: all’inizio dell’anno infatti, circolò in Rete un video che lo immortalava mentre sniffava cocaina. In quell’occasione fu ...

