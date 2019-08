Volley | Preolimpico 2019 | Italia-Camerun | parte il cammino degli azzurri Esordio morbido

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) Al PalaFlorio di Bari incomincia il lungo weekend riservato al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’è pronta per scendere in campo e andare a caccia del pass a cinque cerchi: questa sera (ore 21.15) glidebutteranno contro ilnel primo incontro del fine settimana, la nostra Nazionale dimaschile partirà con tutti i favori del pronostico e non dovrebbe avere grossi problemi a vincere ma attenzione a non sottovalutare l’avversario perché le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo. I ragazzi del CT Chicco Blengini si sono preparati per un mese a questoe puntano senza mezzi termini a un biglietto per il Giappone, tutto dovrebbe decidersi domenica sera nello scontro diretto con la Serbia ma non bisognerà sbagliare le due partite di avvicinamento all’incontro più importante dell’anno.e ...

RaiSport : L'Italia batte l'Olanda 3-0! Si realizza il sogno a cinque cerchi delle azzurre ???? Prossima fermata: #Tokyo2020!… - zazoomblog : Italia-Camerun oggi Preolimpico volley 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Italia-Camerun… - zazoomblog : LIVE Italia-Camerun Preolimpico volley 2019 in DIRETTA: orario d’inizio tv streaming e programma - #Italia-Camerun… -