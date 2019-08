Volley | Preolimpici 2019 | i risultati di oggi 9 agosto Vincono tutte le big | la

Volley - Preolimpici 2019 : la guida a tutti i gironi di qualificazione. Gruppo di ferro per Francia e Polonia : una resterà fuori : Nel weekend del 9-11 agosto si disputeranno i tornei internazionali di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Sono previsti sei quadrangolari in giro per tutto il mondo, le vincitrici dei sei gironi staccheranno il pass per i Giochi mentre le altre formazioni saranno rinviate ai tornei continentali che andranno in scena a gennaio 2020 e dove verranno messi in palio gli ultimi cinque posti (il Giappone ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (4 agosto). 5 qualificate ai Giochi : Italia - Serbia - Russia - Cina - USA in festa : Si sono conclusi i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si sono assegnati sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi hanno staccato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. A festeggiare sono state la Russia (soffertissimo 3-2 alla Corea del Sud), la Cina (facile 3-0 alla Turchia), gli USA (comodo 3-0 all’Argentina dopo aver sudato con la ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (3 agosto). Brasile a Tokyo - spareggi Cina-Turchia e Italia-Olanda : Sono in corso di svolgimento i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si assegnano sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. La seconda giornata non ha riservato grandi sorprese con tutte le big che hanno vinto i propri incontri, il Brasile ha già concluso la propria avventura ed è la prima squadra a ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (2 agosto). Vincono tutte le big - che fatica per il Brasile : Sono incominciati i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si assegnano sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. La prima giornata non ha riservato grandi sorprese con tutte le big che hanno vinto i propri incontri, a fare notizia è la sofferenza del Brasile contro l’Azerbaijan. Di seguito tutti ...