VIDEO – Punizione Roberto Carlos | il brasiliano ci riprova ma… Qualcosa va storto

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 9 agosto 2019) E’ rimasta negli occhi di tutti la traiettoria dellabattuta dacontro la Francia. Ilci hato contro Vitor Baia.– Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”: “Sono passati 22 anni, eppurenon ha dimenticato il calcio a tre dita con cui trafisse il portiere della Francia Fabien Barthez nel 1997. Il terzinoha lasciato il calcio giocato già da qualche anno, ma continua a dare spettacolo sui campetti di periferia, soprattutto quando si avvicina alla sfera per i calci di. L’ex Real Madrid ha replicato la celebrein un altro contesto, quello di un campo di periferia, senza barriera e con in porta l’ex estremo difensore di Porto e Barcellona Vitor Baia. Un ambiente differente, ma il risultato non cambia, ...

Zaccheroni_ : RT @repubblica: Roberto Carlos fa il bis: 22 anni dopo ripete la magica punizione - stilinskiismine : Yang Jeongin vai subito nell’angolo sei in punizione da ora fino a boh quando mi pare - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Roberto Carlos fa il bis: 22 anni ripete la magica punizione contro la Francia -