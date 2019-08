VIDEO Atletica | Europei a squadre 2019 | nei 100 metri piani sarà Jacobs contro Vicaut Le

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) Glidistanno per riservare un gran bel confronto sui 100: da una parte per l’Italia Marcell, autore oggi di 10″09, dall’altra per la Francia Jimmy, co il crono di 10″07. In attesa del confronto in finale ecco ilche compara le prestazioni dei due in batteria. IL CONFRONTO DELLE BATTERIE SUI 100DIA clash between France and Italy in the 100m final? Jimmyand Marcell Lamontimpressed with 10.07 and 10.09 respectively in the 100m heats. #ETCHpic.twitter.com/wQ6m1cshD7 — European Athletics (@EuroAthletics) August 9,roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Denis Kuvaev / Shutterstock.com

giuseppeflagex : RT @atleticaitalia: #atletica Comincia la sfida... FORZA AZZURRI ???? Dalle 18.30 gli Europei a squadre di #Bydgoszcz2019 con 12 atleti itali… - filippo898 : RT @atleticaitalia: #atletica Comincia la sfida... FORZA AZZURRI ???? Dalle 18.30 gli Europei a squadre di #Bydgoszcz2019 con 12 atleti itali… - SvenPres : RT @atleticaitalia: #atletica Comincia la sfida... FORZA AZZURRI ???? Dalle 18.30 gli Europei a squadre di #Bydgoszcz2019 con 12 atleti itali… -