VIDEO Alberto Puig su Jorge Lorenzo | “Ha un contratto di 2 anni con Honda | non penso

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nel paddock continuano a tenere banco le voci riguardo al possibile passaggio dialla Ducati nel 2021, il centauro dellapotrebbe tornare a Borgo Panigale anche se non c’è nulla di ufficiale., team manager della, ha commentato la vicenda ai microfoni di Sky: “Noi abbiamo unconper duee dunque non so da dove vengano le voci. Noi restiamo come siamo, abbiamo presoperché è un pilota che ha potenziale e che può fare un buon lavoro. Il resto della storia scappa dal nostro controllo, non sappiamo da dove parta sinceramente. Io nonche il pilota voglia parlare di una rescissione, se dovesse succedere allora vedremo ma in questo momento non posso dire nulla perché non me lo immagino. Tutti dobbiamo guardare i piloti con potenziale, al momento Alex Marquez sta dimostrando di non essere soltanto il fratello ...

Tg3web : È morto a 79 anni Alberto Sironi, il regista della serie su Montalbano ispirata ai romanzi di Camilleri. Sua la sce… - adriana_cananzi : RT @sissa_d97: Alberto uomo nuovo dopo il barbiere con tanto di labbro spaccato, bacino con lo schiocco e occhi verdi ghiaccio penetranti.… - adriana_cananzi : RT @sissa_d97: •BUONGIORNO DORMITO BENE?• Alberto ci delizia la giornata con una mini diretta dove ci spiega che è stato “assente” dai soc… -