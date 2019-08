Victoria Beckham e Ricky Martin gli ospiti più ubriachi di Eva Longoria

Beckham in Puglia : David e Victoria innamorati del Salento - : ... e in Puglia è già scattata la mania per una coppia che in questi giorni ha conquistato molti nuovi fan… Dario D'Angelo, ilsussidiario.net

La Puglia strega (anche) David e Victoria Beckham : La loro love story è da filmSi supportano a vicendaCi hanno messo impegnoHanno ammesso i loro erroriHanno rinnovato i voti nuzialiHanno un look perfettamente coordinatoSono degli ottimi genitoriMantengono vivo il romanticismoDopo l’appuntamento privato e assai galante in quel di Versailles, per la coppia più glam (e famosa) del Regno Unito è tempo di pedalate spensierate in mezzo ai campi, al sole della Puglia. Stando ai loro stessi ...

Victoria Beckham - «orgogliosa» di Harper (già appassionata di moda) : Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 anni di hair look Harper Beckham, 8 ...

Victoria Beckham con patch occhi. Saranno della sua linea beauty? : Il beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamVictoria Beckham per Estée LauderIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamVictoria Beckham per Estée LauderIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria BeckhamIl beauty style di Victoria ...

Che cosa hanno in comune Victoria Beckham e Kate Middleton? : Victoria BeckahmKate Middleton Kate Middleton Le décolleté di KateLe décolleté di VictoriaAquazzuraPradaCasadeiSergio RossiMalone SouliersRoger VivierTopshopStuart WeitzmanZaraTed BakerVictoria Beckham e Kate Middleton, duchessa di Cambridge. Così diverse, eppure così simili. Almeno quando si parla di moda. I più attenti avranno, difatti, certamente notato un sensuale dettaglio che ha accomunato le due chiaccheratissime fashion icon, immortalate ...

Spice Girls? No grazie! Scelgo la famiglia e la moda! Victoria Beckham risponde a Mel B : Tutto finito tra Victoria Beckham e le Spice Girls. La stilista intende dedicarsi solo alla sua famiglia e alla sua carriera nella moda. "Dire di no richiede coraggio e a me ne è servito molto per decidere di non andare in tour con le Spice Girls e passare per l’unica che diceva: 'Sapete, non mi va proprio di farlo perché le cose non sono più come un tempo' ”. Parola di Victoria Beckham che attraverso “Vogue Germany”, in cui posa ...

David e Victoria Beckham - appuntamento a Versailles : David e Victoria Beckham, anniversario realeDavid e Victoria Beckham, anniversario realeDavid e Victoria Beckham, anniversario realeDavid e Victoria Beckham, anniversario realeDavid e Victoria Beckham, anniversario realeDavid e Victoria Beckham, anniversario realeVent’anni di matrimonio, si sa, nel mondo delle celeb sono un piccolo record, perché non festeggiare in grande stile l’agognato traguardo? Devono averla pensata così anche David e ...

Victoria Beckham spiega perché non ha preso parte alla reunion delle Spice Girls : “Preferisco la famiglia” : La reunion delle Spice Girls con un tour nel Regno Unito è stato uno degli eventi più attesi del 2019, e recentemente è stato annunciato un bis nel 2020 con date internazionali. All'appello, però, è sempre mancata Victoria Beckham, che negli anni d'oro era nota anche con Posh Spice. La sua scelta è stata aspramente criticata da Mel B che durante un'intervista ha fatto notare che la ex compagna di avventure si è limitata a incoraggiare ...

20 ANNI DI MATRIMONIO DAVID BECKHAM E Victoria ADAMS/ L'ex calciatore "Ti amo tanto' : 20 ANNI di MATRIMONIO fra DAVID BECKHAM e VICTORIA ADAMS. L'ex calciatore commenta così sul proprio Instagram: "Ti amo così tanto".

Fontana - Consagra e Scheggi : l’arte italiana conquista Victoria Beckham : Arte e moda si affiancano nello store londinese di Victoria Beckham. Per due settimane la designer inglese espone alcune opere di grandi artisti moderni italiani assieme ai capi della...

David Beckham e Victoria delle Spice Girls : 20 anni di matrimonio : L'unione fa la forza. Nulla di più vero nella storia d'amore che unisce ormai da 25 anni, di cui 20 di matrimonio, David e Victoria Beckham. Erano due delle più fulgide giovani stelle della cultura pop inglese quando si sono conosciuti. Belli, ricchi, famosi, ma soprattutto complici. Anche in azzardate scelte di stile da ventenni scatenati... lontanissime dall'eleganza (non classica ma tutta personale) che rappresentano oggi, in un' età ...

David e Victoria Beckham - 20 anni di matrimonio perfetto : David e Victoria Beckham: la coppia d'oro Uk festeggia 20 anni di matrimonio. Le nozze furono il 4 luglio 1999 a Dublino: belli, ricchi e famosi, la loro è una storia da favola. Lui sexy stella del calcio inglese, per anni il calciatore più pagato al mondo, ora imprenditore che progetta anche stadi. Lei l'ex Posh delle Spice Girls, ha una casa di moda. Nonostante le voci ricorrenti di crisi appaiono sempre felici e uniti, con i quattro figli: ...

I segreti del matrimonio di David e Victoria Beckham (che tutte vogliamo conoscere) : La loro love story è da filmSi supportano a vicendaCi hanno messo impegnoHanno ammesso i loro erroriHanno rinnovato i voti nuzialiHanno un look perfettamente coordinatoSono degli ottimi genitoriMantengono vivo il romanticismoDiciamoci la verità. Venti anni di matrimonio oggi come oggi ci sembrano quasi roba da fantascienza. La nostra è una società da ricorso in tribunale facile e speedy divorzio. Ci si sposa, sì, ma pensando: tanto se non mi va ...

David e Victoria Beckham : 20 outfit iconici per 20 anni di matrimonio : 1999. Un completo di pelle per due2000. Se mi fai mettere la bandana, ti cancello2001. outfit incrociato2002. Crocifissi e paillettes2003. In trucker hat we trust2004. Roberto Cavalli mood2005. When gonnellone a fiori meets completo da ufficio2006. Survivor2007. Easy (& chic) rider2008. Posh attitude2009. Sport'n'glam2010. Due look a caso2011. Royal wedding outfit2012. Black & White2013. Chi si somiglia si piglia (black version)2014. Chi ...