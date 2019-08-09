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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 20 | 30 Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 20:30 (Di venerdì 9 agosto 2019) Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE CREA CODE TRA PORTUENSE E L’A12 Roma TARQUINIA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A SANTA MARINELLA SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI LATINA TRAFFICO INTENSO SU VIA TERRACINA E SULLA PONTINA DA SAN FELICE CIRCEO E TERRACINA NELLE DUE DIREZIONI CI SONO CODE A TRATTI ANCHE SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA. QUI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VARIANTE DELL’APPIA TRA LA ROTATORIA DEL LUNGOMARE E PENITRO E SULL’APPIA FINO A MARINA DI MINTURNO INFINE I CANTIERI SUL GRA: STANOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS IN INTERNA CON COSEGUENTE RESTRINGIMENTO DEL ...
Fonte : romadailynews

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