romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 08:15: VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 07:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-08-2019 -
Dalla Rete Google NewsRoma brucia sul blog di Grillo - Affaritaliani.it
Roma brucia sul blog di Grillo Affaritaliani.it
Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Tre lunghe citazioni del libro edito da Einaudi e scritto da Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, 'La notte di Roma!'. Sul blog di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DELLA A1 Roma NAPOLI DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE Roma PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO AD ALBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE ANCHE SULL’AURELIA TROVIAMO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E L’A24 SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO MENTRE SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA VIA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA ANCHE PER INCIDENTE SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA ANCHE PER INCIDENTE SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA ANCHE PER INCIDENTE SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA IN ESTERNA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA DOVE, CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA IN ESTERNA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA DOVE, CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SS 214 MARIA E ISOLA CASAMARI CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SR 155 DI FIUGGI IN DIREZIONE SORA TRAFFICO AL MOMENTO ABBASTANZA SCORREVOLE SUL RACCORDO. SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA APPIA E LAURENTINA IN ESTERNA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE, CI SONO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO ABBASTANZA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO. SUL RACCORDO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA APPIA E LAURENTINA IN ESTERNA SULL’A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI TRA LUNGHEZZA E L’A1 Roma-NAPOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA A CAUSA DI UN’AUTO IN PANNE PER IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma NAPOLI, TROVIAMO CODE TRA CEPRANO E CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI. SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. PIÙ A SUD, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA. CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PIÙ A SUD, CODE A TRATTI SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA SALARIA, CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI VALLERANO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA. SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA SALARIA, PERMANGONO CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA SALARIA, PERMANGONO CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO ...