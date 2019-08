Viabilità | bollino nero domani in Sicilia | scatta piano per traffico intenso

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Cantieri sospesi sulle autostrade nei weekend dae nei giorni del 14 e 15 agosto, pattuglie in reperibilità e unoperativo di Asp e 118 per assicurare l’adeguata assistenza sanitaria. La prefettura di Palermo, che ieri ha riunito il Comitato operativo per la(Cov), si prepara ad affrontare ildaprevisto per, sabato 10 agosto, e i weekend ‘rossi’ di questo mese. Alla riunione hanno partecipato il dirigente della Polstrada di Palermo, carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile, la città metropolitana, polizia, Cas, Anas, Asp, Sues 118 e i referenti dei comandi di polizia municipale di Altavilla Milicia, Bagheria, Carini, Casteldaccia, Isola Delle Femmine e Capaci. L’attenzione si è concentrata sull’incremento diprevisto per le giornate di ...

