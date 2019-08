Vela | Mondiali 470 2019 | sfuma la medaglia di bronzo per Elena Berta e Bianca Caruso

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) Alla fine non è arrivata laassaporata a lungo dall’Italia nei Campionati del Mondodella classe olimpica 470, che si sono svolti ad Enoshima (Giappone) sul campo di regata olimpico delle Olimpiadi 2020. Quest’oggi sono andate in scena le Medal Race della flotta maschile e femminile, con la selezione tricolore che si è dovuta accontentare del quarto posto finale die del sesto di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò. Nella competizione femminile l’unica imbarcazione italiana presente nell’atto conclusivo, composta da, non è riuscita a prevalere sulla Francia di Camille Lecointre e Aloise Retornaz (quarte in Medal) nella lotta per ladia causa del sesto posto odierno ed ha concluso in quarta piazza assoluta a 8 punti dal podio. La Gran Bretagna ha conquistato lad’oro ...

