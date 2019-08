Vacanze | su A58-TEEM esodo estivo senza bollino nero e con lo sconto sui pedaggi

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Su A58-l’ultimo grandein atto dall’alba non è incominciato, come lungo il 90% delle altre Arterie italiane, con il Mercurio (pianeta dei viaggi) contro del, che, per l’intero fine settimana, scandirà gli incolonnamenti di massa, ma sotto il segno del risparmio. La Concessionaria dell’Autostrada taglia-file riconosce, infatti, a tutti gli utenti dotati di Telepass (l’89% della clientela) uno-vacanza suiche, in ordine agli automobilisti e agli autotrasportatori, riduce il pagamento del 20% e, per quanto concerne i motociclisti, abbatte l’esborso del 30%. L’attenzione che Tangenziale Esterna SpA riserva a famiglie e imprese che privilegiano A58-(33 chilometri da Agrate a Melegnano raccordati con A4 Torino-Trieste, A35-BreBeMi e A1 Milano-Napoli) rispetto ad altri Assi risulta accreditata, insomma, dalla proroga, sino al 31 dicembre, ...