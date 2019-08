Va a mangiare al ristorante e spese 9 dollari ma lascia alla cameriera una mancia di 200

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Un uomo è andato in un, ha pranzato e ha speso 9,53. Poi hato unadi 200, ha scritto un messaggio dietro lo scontrino ed è andato via. Il messaggio dietro lo scontrino diceva così: “Buondi, grazie per il servizio. Ti ho sentito parlare di tuo figlio lontano, usa questi soldi per fargli visita”. La donna, incredula e felice, ha postato il messaggio sui social aggiungendo la seguente didascalia: ‘Sono scoppiata a piangere in cucina. Persone gentili e premurose esistono ancora”. Un gesto encomiabile che ha fatto del benesignora ma anche ha chi lo ha compiuto. Fare del bene fa bene innanzitutto a chi lo fa.

tardan0tte : voglio aprire un ristorante a parigi dove al posto dei piatti dove mangiare ci sono dei mini bidet cazzo è un’idea geniale - mdlet72 : @OrizOrizzonte @gilardisil @CarlaLeoni2 @BattistaDotti Loro non ci fanno vedere, però saranno in un ristorante a ma… - IsidoroFerrante : @lasorelladikarl Ad Amsterdam i miei compagni di viaggio sono voluti andare in un ristorante salentino a mangiare la burrata olandese. -