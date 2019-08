Uomo si reca con urgenza al pronto soccorso con un dolore di gola atroce | quando i medici

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Unè andato conin ospedale per un fortissimo mal diche gli rendeva anche difficile la respirazione.gli hanno fatto una radiografia non credevano ai loro occhi: aveva una pinza incastrata in. Ihanno così dichiarato: «È necessario spingere, e con forza perchè uno strumento di tali dimensioni si incastri in un condotto tanto stretto». L’ha riferito che è stato un incidente ma inon hanno creduto alla sua versione perché un oggetto tanto grande non si può ingoiare se non lo si spinge con forza giù nella. L’, russo, è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento che ha consentito l’asportazione dell’oggetto. Ora sta bene ma ha passato momenti davvero difficili.

