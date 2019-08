UOMINI E DONNE Giulia De Lellis sulle polemiche | ' cose orrende' | Trono Classico

UOMINI e Donne oggi : Giulia De Lellis difende la Mennoia e il programma : Giulia De Lellis difende Raffaella Mennoia e Uomini e Donne. Ecco le sue parole Oramai lo sapete, il programma Uomini e Donne insieme ai suoi autori è finito in una grossa bufera. È oramai una settimana che si è innescata questa guerra infinita tra alcuni ex protagonisti e coloro che stanno dietro le quinte del […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Giulia De Lellis difende la Mennoia e il programma proviene da Gossip e Tv.

UOMINI E DONNE/ Lorenzo Riccardi : 'La redazione è una famiglia!' - Trono Classico - : Beatrice Valli in vacanza ad Ibiza con le sorelle Ludovica ed Eleonora mentre il compagno. Le nozze con Marco Fantini? 'La proposta potrebbe arrivare...'

Lorenzo Riccardi : "Raffaella Mennoia gran donna. UOMINI e Donne - programma reale che fa innamorare" (video) : Anche Lorenzo Riccardi, tronista dell'ultima stagione di 'Uomini e Donne', è intervenuto, sui social, per difendere l'operato di Raffaella Mennoia e di tutta la squadra che, ogni anno, contribuisce al successo del programma pomeridiano di Maria De Filippi: Non me ne frega niente di chi ha parlato e di chi dice cosa. Però ci tenevo principalmente a spendere una buona parola per il programma che mi ha dato la possibilità di innamorarmi e per la ...

UOMINI e Donne - Gianni Sperti attacca Teresa Cillia che replica : "Seduto da 20 anni senza dire una cosa giusta" : Ancora polemiche intorno al dating show: continua la faida tra Sperti e l'ex tronista. L'intervento di Lorenzo Riccardi in difesa della Mennoia.

Carmen Di Pietro : “Matteo Alessandroni mi ha buttato nella spazzatura per andare a ‘UOMINI e Donne'” : Carmen Di Pietro non ci sta a passare per bugiarda e sul suo profilo Instagram replica al personal trainer Matteo Alessandroni. Nei giorni scorsi, lo ha presentato sulle pagine di un settimanale, indicandolo come l'uomo di cui è innamorata. Il giovane ha smentito tutto parlando di un "gossip totalmente falso", ma oggi la showgirl tuona: "Cinico e spietato, teme di essere scartato a 'Uomini e Donne'".\\In un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ...

News UOMINI e Donne - Nicole Mazzocato : perché ha querelato Fabio : Fabio Colloricchio di Uomini e Donne: Nicole Mazzocato svela perché lo ha querelato Nicole Mazzocato ha scelto di querelare il suo ex fidanzato Fabio Colloricchio dopo che quest’ultimo aveva rivelato alcuni dettagli intimi sulla loro relazione, durante la sua esperienza televisiva all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. La dichiarazione di Nicole ha spiazzato, e non poco, il pubblico di Uomini e Donne tanto da indurre ...

Scandalo UOMINI e Donne : Interviene Karina Cascella! : Guerra aperta tra Teresa Cilia e Karina Cascella. Dopo gli attacchi dell’ex tronista, l’ex opinionista difende Raffaella Mennoia e contrattacca. Ecco cosa sta succedendo in queste ore! Ormai è guerra aperta tra tutti i protagonisti di Uomini e Donne, vecchi e nuovi. Nel mirino in questi ultimi giorni è finita spesso Raffaella Mennoia, attaccata anche in maniera pesante. Come è successo con l’ex tronista Teresa Cilia alla quale ...

UOMINI e Donne : Ivan Gonzalez stuzzica Sonia Pattarino. FOTO : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne stuzzica Sonia Pattarino in vacanza Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino stanno trascorrendo delle giornate di vacanza e relax in Messico. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha perso l’occasione per stuzzicare e prendere in giro simpaticamente la fidanzata. La coppia continua a mostrare scambi di battute divertenti, segno che l’ironia continua ad essere la loro chiave vincente. In queste ore Ivan ...

UOMINI e Donne - Fabio e Nicole nuovo botta e risposta : lo scontro continua : Uomini e Donne, tra Fabio e Nicole continua lo scontro: nuovo botta e risposta nuovo botta e risposta tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, ex coppia nata a Uomini e Donne. I due hanno vissuto una lunga storia d’amore, giunta a termine qualche tempo fa. Poco dopo la fine di questa relazione, l’ex tronista ha […] L'articolo Uomini e Donne, Fabio e Nicole nuovo botta e risposta: lo scontro continua proviene da Gossip e Tv.