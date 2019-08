Uomini e Donne | Carmen Di Pietro furibonda col suo toy-boy | Cosa lo terrorizza

Carmen Di Pietro : “Matteo Alessandroni mi ha buttato nella spazzatura per andare a ‘Uomini e Donne'” : Carmen Di Pietro non ci sta a passare per bugiarda e sul suo profilo Instagram replica al personal trainer Matteo Alessandroni. Nei giorni scorsi, lo ha presentato sulle pagine di un settimanale, indicandolo come l'uomo di cui è innamorata. Il giovane ha smentito tutto parlando di un "gossip totalmente falso", ma oggi la showgirl tuona: "Cinico e spietato, teme di essere scartato a 'Uomini e Donne'".Continua a leggere

Carmen Di Pietro : "Matteo Alessandroni teme di essere scartato da Uomini e Donne : Carmen Di Pietro, con un lungo post su Instagram, mette la parola fine al pettegolezzo attorno alla frequentazione con Matteo Alessandroni. Negli scorsi giorni, il personal trainer aveva smentito qualsiasi tipo di interesse per la showgirl, a cui si sarebbe avvicinato per fini puramente professionali. Matteo Alessandroni non è il fidanzato di Carmen Di Pietro: 'Sono stato usato' prosegui la ...

News Uomini e Donne - Nicole Mazzocato : perché ha querelato Fabio : Fabio Colloricchio di Uomini e Donne: Nicole Mazzocato svela perché lo ha querelato Nicole Mazzocato ha scelto di querelare il suo ex fidanzato Fabio Colloricchio dopo che quest’ultimo aveva rivelato alcuni dettagli intimi sulla loro relazione, durante la sua esperienza televisiva all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. La dichiarazione di Nicole ha spiazzato, e non poco, il pubblico di Uomini e Donne tanto da indurre ...

Carmen Di Pietro accusa il fidanzato : “Teme di essere scartato da Uomini e Donne” : Carmen Di Pietro spiega cosa è successo con il personal trainer Matteo Alessandroni Carmen Di Pietro ha finalmente rotto il silenzio sulla bufera mediatica che l’ha travolta in questi giorni. La soubrette è finita al centro delle polemiche dopo aver posato per il settimanale Grand Hotel con il personal trainer e modello Matteo Alessandroni. Carmen, […] L'articolo Carmen Di Pietro accusa il fidanzato: “Teme di essere scartato da ...

Scandalo Uomini e Donne : Interviene Karina Cascella! : Guerra aperta tra Teresa Cilia e Karina Cascella. Dopo gli attacchi dell’ex tronista, l’ex opinionista difende Raffaella Mennoia e contrattacca. Ecco cosa sta succedendo in queste ore! Ormai è guerra aperta tra tutti i protagonisti di Uomini e Donne, vecchi e nuovi. Nel mirino in questi ultimi giorni è finita spesso Raffaella Mennoia, attaccata anche in maniera pesante. Come è successo con l’ex tronista Teresa Cilia alla quale ...

Uomini e Donne : Ivan Gonzalez stuzzica Sonia Pattarino. FOTO : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne stuzzica Sonia Pattarino in vacanza Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino stanno trascorrendo delle giornate di vacanza e relax in Messico. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha perso l’occasione per stuzzicare e prendere in giro simpaticamente la fidanzata. La coppia continua a mostrare scambi di battute divertenti, segno che l’ironia continua ad essere la loro chiave vincente. In queste ore Ivan ...

Uomini e Donne - Fabio e Nicole nuovo botta e risposta : lo scontro continua : Uomini e Donne, tra Fabio e Nicole continua lo scontro: nuovo botta e risposta nuovo botta e risposta tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, ex coppia nata a Uomini e Donne. I due hanno vissuto una lunga storia d’amore, giunta a termine qualche tempo fa. Poco dopo la fine di questa relazione, l’ex tronista ha […] L'articolo Uomini e Donne, Fabio e Nicole nuovo botta e risposta: lo scontro continua proviene da Gossip e Tv.

“Io non rubo fidanzati”. Uomini e Donne nel caos : vengono fuori veleno e ‘storiacce’ : Uomini e Donne senza pace. Adesso nella lite tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia entra anche un pezzo da novanta: Karina Cascella. “In questi giorni – così ha esordito Karina Cascella che oggi ha anche pubblicato alcuni video per difendersi da alcune accuse forti dopo la morte di Carolina – sono stata un po’ fuori dai social e per caso ho visto delle storie che ha fatto Teresa… Adesso non mi ricordo il cognome… Comunque la taggo… ...

Uomini e Donne - ancora fango sulla trasmissione - Deianira : "Un autore ci provava con le corteggiatrici" : Ennesima bomba sul dating show, la blogger mostra le prove di alcuni messaggi compromettenti di uno degli autori.

Uomini E DONNE/ Sonia Pattarino e Ivan in vacanza in Messico - Trono Classico - : La redazione di UOMINI e DONNE diffonde un comunicato ufficiale per difendere Raffaella Mennoia, intanto Sonia e Ivan insieme in vacanza in Messico

Uomini e donne : per Deianira Marzano - un autore ci provava con alcune corteggiatrici : Non si placano le polemiche intorno alla redazione di Uomini e donne, al centro di accuse incrociate da parte di alcuni ex protagonisti e di personaggi noti al mondo del web. Dal giorno in cui Mario Serpa ha lanciato una prima frecciatina a Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, le dichiarazioni al vetriolo hanno continuato a rimbalzare nei social network, chiamando in causa volti noti quali Teresa Cilia, Gianni Sperti, Karina ...

Maria De Filippi in vacanza e “Uomini e donne” posta il comunicato : «Sciocchezze. D’obbligo diffide e denunce» : Dopo un anno di duro lavoro in tv, con numerosi programmi da portare avanti, Maria De Filippi si concede qualche giorno di sole con una vacanza ad Ansedonia, dove ha comunque continuato la sua vita sportiva. Nel mentre il suo programma “Uomini e donne” ha diramato un comunicato per mettere fine alle numerose voci circolate in questi giorni sulla trasmissione Mediaset. Amante dell’attività fisica, Maria in grande forma fotografata da “Chi” si è ...

Deianira Marzano : "Un autore di Uomini e Donne chiedeva di uscire a troniste e corteggiatrici" : Deianira Marzano, entrata a pieno diritto nella lite tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, ha raccolto la testimonianza di un caro amico, deluso dal comportamento di un autore di 'Uomini e Donne' che contattava corteggiatrici e troniste con secondi fini non proprio professionali: Il mio amico portava le ragazze a Uomini e Donne tra cui tante che poi sono diventate troniste ed hanno fatto le loro scelte. Durante il trono di Lorenzo e Luigi ...

“Lo faceva sempre”. Deianira Marzano - la rivelazione è bollente. Trema Uomini e Donne : A seguito degli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonista Raffaella Mennoia, Deianira Marzano svela una bomba su un altro autore di Uomini e Donne. Una rivelazione molto pesante riguardante uno degli autori di Uomini e Donne. Come lei stessa ha spiegato, le sue parole non possono essere messe in dubbio perché ci sono altre persone che possono tranquillamente testimoniare che ciò che ha detto è tutto vero. Sulle sue Instagram stories, ...