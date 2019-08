Una società di telecomunicazioni neozelandese bloccherà l’accesso a 8chan

Una società di scommesse online maltese evadeva 4 miliardi in Italia : La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, insieme al Nucleo Speciale Entrate ed al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società maltese con stabile organizzazione in Italia, operante nel settore del gioco on-line, e accertato che ha omesso di dichiarare ricavi per quasi 4 miliardi di euro ed una base imponibile ai fini della Imposta Unica sulle scommesse pari ad oltre ...

Donald Trump contro i videogiochi : creano Una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condannato il ruolo svolto dai videogiochi nella creazione di una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" durante un briefing alla Casa Bianca.Non ha fornito ulteriori dettagli sulle azioni da intraprendere riguardo alla violenza nei giochi. I commenti facevano parte di un più ampio appello a reagire alle sparatorie di massa durante il fine settimana che hanno lasciato ...

La piattaforma PagoPa diventa Una società per azioni : pagamenti digitali (Getty Images) Novità nel mondo dei pagamenti digitali in Italia. La piattaforma PagoPa, che si occupa della gestione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, diventa una società per azioni interamente partecipata dallo Stato e sotto la vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri. L’annuncio è stato dato il 31 luglio sul blog della Team per la trasformazione digitale del Paese, che in collaborazione con ...

Palermo : il segretario Slc Cgil invia due lettere - Una alla vecchia ed Una alla nuova società [DETTAGLI] : “Seguiamo con molta attenzione tutti i passaggi che riguardano il Palermo e vorremmo che la vecchia societa’ si facesse carico e rispettasse fino in fondo gli obblighi contrattuali e il riconoscimento degli emolumenti per i 27 dipendenti dell’Unione sportiva citta’ di Palermo. Ci risulta che i lavoratori sono in arretrato con gli stipendi dal mese di aprile e chiediamo il pagamento di tutte le spettanze e il ...

Il tubo medico “intelligente” : Bicocca cede a Una società danese il sistema che riproduce artificialmente la tosse : I diritti sul tubo medico “intelligente” che riproduce la tosse artificialmente, sono stati acquisiti dalla società danese “AW Technologies”, operante nel settore della ventilazione artificiale. Brevettato dall’Ateneo, il prototipo riduce il discomfort dei pazienti intubati e i rischi di potenziali infezioni. Le già precarie condizioni dei pazienti intubati sono spesso aggravate dalla ritenzione di secrezioni: l’assenza di indicatori precoci, ...

Tim e Vodafone raggiungono l'accordo per il 5G - nasce Una nuova società con 22mila torri : Raggiunto l’accordo tra Tim e Vodafone per lo sviluppo del 5G con la condivisione delle torri dei due operatori in Inwit, società quotata e controllata al momento da Tim al 60%. nasce la più grande Towerco in Italia con 22mila torri. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa l’ad di Tim, Luigi Gubitosi, e il numero uno di Vodafone Italia, Aldo Bisio. Tim e Vodafone controlleranno congiuntamente la ...

Vodafone creerà Una società a parte per gestire le sue torri di trasmissione : Vodafone, una delle società di telefonia più grandi al mondo, ha annunciato che creerà una società a parte per gestire le sue 61.700 torri di trasmissione in 10 paesi. Vodafone ha detto che la nuova società sarà operativa dal maggio

Ancelotti : “Abbiamo Una società di persone competenti - bisogna essere fiduciosi” : Ancelotti é intervenuto a Tv Luna dove mostrando ottimismo sul calciomercato : “Abbiamo persone molto competenti che sanno cosa serve alla squadra. Al 31 agosto sono convinto che saremo perfetti. E arriveranno i giocatori che ci servono. Mario Rui? Non è sul mercato. Resta e a sinistra con lui e Ghoulam siamo ben coperti”. Leggi anche : Ultim’ora, Veretout ha una nuova squadra, é sbarcato nella capitale Amichevole Real-Atletico, Zidane ...

Sergio Ramos - che guaio! Una sua società disbosca illegalmente 80 querce secolari : maxi multa in arrivo : Sergio Ramos finisce nei guai per non aver rispettato… l’ambiente: una sua società disbosca 80 querce secolari, l’assemblea plenaria della città di Alcobendas lo multa per 250.000 € Difensore sì, ma non dell’ambiente. L’unica area verde che Sergio Ramos si batte per difendere è quella della porta del Real Madrid. Ne dà un indizio ‘AS’ che riporta di una maxi multa da 250.000 euro che una sentenza ...

Il Giappone cerca la società perfetta ma ancora Una volta viene colpito al cuore : Roma. Stamattina alle dieci e mezzo un uomo è entrato nel palazzo della Kyoto Animation, uno dei più importanti studi di animazione del mondo, ha gridato: “Morite!”, ha buttato sul pavimento della benzina e gli ha dato fuoco. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito delle esplosioni. Il

Siracusa - si riparte dalla D : pubblicato l’avviso per individuare Una nuova società : Dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C, è stato pubblicato oggi l’avviso di indagine conoscitiva per l’individuazione della società che iscriverà il Siracusa al prossimo campionato di Serie D. Il provvedimento fa seguito alla richiesta avanzata dal sindaco, Francesco Italia, alla Figc per l’attribuzione del titolo sportivo alla città. L’istanza alla Federazione è stata presentata lo scorso 26 giugno e, ...

«Al servizio di Una pace duratura per società più solide e inclusive» : La valigia sempre in mano e per passaporto l’album Panini delle bandiere del mondo. Lamberto Zannier, 65 anni, friulano d’origine, Alto commissario per le minoranze nazionali dell’Osce, vive duecento...

Premier League - caccia al CEO : incaricata Una nuova società : Premier League CEO – La Premier League ha deciso di rivolgersi a una nuova società per portare a termine la ricerca di un nuovo amministratore delegato. L’incarico di trovare una figura che sostituisca Richard Scudamore sarebbe stato affidato alla Russell Reynolds, che andrebbe a sostituire la Spencer Stuart. Come spiega “The Telegraph”, Scudamore si era […] L'articolo Premier League, caccia al CEO: incaricata una nuova società è ...

Lucchese - il TribUnale dichiara il fallimento della società : dichiarata fallita, dal Tribunale di Lucca, la Lucchese Calcio, reduce dalla salvezza in Serie C nell’ultimo campionato, ma non iscritta al prossimo. A curare gli interessi della società in questa fase sarà Claudio Del Prete, nominato commissario giudiziale. Nessuno ha tentato di salvare la società. E così si è arrivati all’epilogo del fallimento. Adesso servirà trovare qualcuno che sostenga la nascita di una nuova società ...