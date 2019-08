U&D | Karina Cascella le dà dell' ingrata e la Cilia replica | ' Tu e la Mennoia stessa

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Teresacontro tutti: potrebbe intitolarsi così il siparietto che sta andando in scena su Instagram negli ultimi giorni, un siparietto che coinvolge alcuni famosi ex protagonisti di Uomini e Donne. La tronista si scaglia quotidianamente contro Raffaella, l'autrice del programma che le avrebbe fatto più di un torto. Ache si è esposta per difendere l'amicaa redazione, la sina ha risposto a muso duro, tirando in ballo la sua storia d'amore e tradimento con Salvatore Angelucci.difende Raffaella su IG: 'Allibita da chi fa tutto per i followers' La querelle che è nata nei giorni scorsi tra Raffaellae Teresa, ha una nuova protagonista:, attraverso il suo profilo Instagram, si è schierata dalla parte'autrice di Uomini e Donne con parole molto precise. L'opinionista Mediaset ha puntato il dito contro tutti gli ex ...

OfficialUSS1919 : ?? UFFICIALE ???? Alessio Cerci è un giocatore della Salernitana ?? - SCBastia : Un solu scopu per sta nova stagione : l’accessione in Naziunale ! Avanzemu inseme amichi turchini ! U campiunatu… - Corriere : 'Il Cdr del @Corriere della Sera esprime solidarietà al collega di Repubblica Valerio Lo Muzio, oggetto di un’aggre… -