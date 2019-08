Ty the Tasmanian Tiger per Nintendo Switch è stato finanziato in poco meno di tre giorni

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ci sono voluti solamente treper permettere a Krome Studios di racimolare il denaro necessario per finanziare lo sviluppo della versione rimasterizzata di Ty Theper.Il platformer australiano è stata la risposta di EA alla prima mania dei platform, uscendo originariamente su Xbox, PS2 e Gamecube nel 2002 ed ottenendo inoltre una versione rimasterizzata HD su Steam nel 2016.La campagna Kickstarter ha raccolto oltre 51.000 euro a fronte di un obiettivo di 44.600 euro: in trela campagna è stata completamente finanziata ed ora gli sviluppatori hanno intenzione di aumentare l'asticella del finanziamento in modo da avere fondi a sufficienza per implementare la possibilità di modificare l'aspetto di TY.Leggi altro...

