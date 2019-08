Tumore del colon e dieta | sintomi e cause del cancro all’intestino | gli alimenti da

Doppio Tumore del rene e del colon-retto : primi interventi di chirurgia robotica all’Ospedale di Baggiovara : Due interventi innovativi, svolti a luglio all’Ospedale Civile di Baggiovara, hanno consentito di trattare contemporaneamente, in maniera mini-invasiva una rara forma di tumore che colpisce il rene e il colon–retto. Gli interventi hanno comportato una resezione colica e l’asportazione della lesione del rene, risparmiando la funzionalità dell’organo, grazie all’uso del Robot Da Vinci e alla professionalità dell’equipe chirurgica diretta ...

Tumore - l'uso prolungato del cellulare non aumenta il rischio : L'uso prolungato del cellulare, su un arco di 10 anni, non è associato all'incremento del rischio di Tumore maligno (glioma) o benigno (meningioma, neuroma acustico, tumori delle ghiandole salivari). È quanto emerge dal rapporto 19/11 dell'Istituto Superiore di Sanità Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche curato da Istisan, Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea; seppure i dati attuali, ...

Tumore dell’endometrio - identificate mutazioni genetiche coinvolte : nuove speranze per cura : Grazie a un macchinario di ultimissima generazione in grado di sequenziare il genoma umano a grande velocità, un team di ricerca americano ha individuato una combinazione di mutazioni associata al Tumore dell'endometrio, la neoplasia ginecologica più diffusa. speranze per nuovi trattamenti.Continua a leggere

Tumore del colon retto : un test non invasivo : identifica firme molecolari : Il Tumore del colon retto potrebbe essere identificato con un semplice test non invasivo. test che ha identificato delle firme molecolari(microRNA)

Crollo della scogliera sulla spiaggia : le tre donne morte festeggiavano la guarigione dal Tumore : Anne Clave, 35 anni, sua madre Julie Davis, 65, ed Elizabeth Cox, zia di Clave, stavano festeggiando la vittoria sul tumore di Elizabeth quando un tratto di scogliera è crollato loro addosso a Grandview, nel sud della California, uccidendole davanti agli occhi dei familiari.Continua a leggere

Tumore colon retto o cancro dell'intestino - sintomi e segni evidenti : Il Tumore colon retto, sintomi e fattori psicologici. Il Tumore colon retto noto anche come carcinoma del colon retto o cancro dell'intestino

Scoperto un meccanismo chiave nello sviluppo del Tumore ovarico : Il tumore ovarico rappresenta la principale causa di morte per tumore ginecologico e la quinta per tumore nelle pazienti dei Paesi sviluppati. Questa patologia colpisce ogni anno 5200 donne in Italia e poco meno di 300 mila nel mondo, e nel 75% dei casi viene diagnosticata in fase avanzata. Il carcinoma sieroso ad alto grado è il sottotipo più comune e rappresenta l'80% circa dei tumori ovarici in stadio avanzato, spesso associati a ...

Medici pensano che un 28enne avesse un Tumore maligno - ma durante l’intervento l’incredibile scoperta - nei polmoni del ragazzo germogliava un abete : un equipe di Medici russi, dopo un’attenta analisi ha deciso di operare Artyom Sidorkin un ragazzo di 28 anni. I Medici erano certi che il ragazzo avesse una neoplasia ai polmoni. durante, l’intervento durato, diverse ore, i Medici hanno scoperto che i forti dolori che accusava il giovane erano determinati da un piccolo abete di circa 5 centimetri che germogliava nei suoi polmoni. Subito dopo l’intervento i Medici hanno ipotizzato ...

Tumore della pelle : la vitamina A ne riduce il rischio : Tumori e alimentazione: un legame fondamentale. E’ ormai noto che alcune carenze nutrizionali posso aumentare il rischio di cancro, in particolare così come alcune sostanze lo riducono E’ il caso della vitamina A sembra in grado di ridurre del 17% il rischio di sviluppare il secondo tipo più comune di Tumore della pelle, il carcinoma cutaneo a cellule squamose. Lo rivela uno studio della Brown University pubblicato sul ...

Tumore della prostata : l’FDA approva il nuovo trattamento darolutamide : L’ente regolatorio americano, la Food and Drug Administration (FDA), ha approvato darolutamide, antiandrogeno non steroideo (ARi). L’approvazione della FDA riguarda il trattamento di pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione non metastatico (nmCRPC) ed è basata sullo studio di Fase III ARAMIS, disegnato per valutare darolutamide associato a terapia di deprivazione androgenica (ADT), che ha mostrato un miglioramento altamente ...

Francesco Chiofalo parla del Tumore - di Temptation Island Vip e di Selvaggia Roma : Intervistato insieme alla compagna Antonella Fiordelisi a Radio Radio, Francesco Chiofalo, l'amatissimo Lenticchio di Temptation Island, torna a parlare di due degli argomenti che più suscitano l'interesse dei suoi seguaci: il cancro contro cui ha dovuto combattere nei mesi passati, la papabile partecipazione a Temptation Island Vip 2 e il rapporto turbolento con l'ex Selvaggia Roma, riapparsa in televisione dopo l'esperienza al dating show ...

Tumore della cervice uterina : firma molecolare predice la risposta al trattamento : Predire la risposta al trattamento nelle pazienti con Tumore della cervice uterina potrebbe essere possibile grazie ai risultati di una ricerca frutto della collaborazione multidisciplinare tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l’ENEA – Divisione Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute (in collaborazione con ISPAAM- CNR). Lo ...

Tumore del seno e sintomi : mai sottovalutare 5 campanelli d’allarme - scoperta italiana apre la strada a terapie mirate : I tessuti del nostro corpo sono in grado di passare da uno stato più solido a uno più fluido e viceversa, un po’ come può accadere alla sabbia contenuta in una clessidra, che può scorrere liberamente oppure bloccarsi e formare un tappo solido, per riprendere poi a fluire in seguito ad una azione esterna. Tale abilità è funzionale, ad esempio, alla riparazione delle ferite e all’allungamento del corpo durante la crescita. La capacità di passare ...