Traffico Roma del 09-08-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. LAVORI DI ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO NAPOLI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’ARDEATINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA. PROPRIO SULLA Via Casilina, IN ZONA CENTOCELLE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via delle Rondini. INCIDENTE ANCHE A MONTESACRO ALTO SU VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA DELLA CECCHINA, E AL LIDO DI OSTIA LEVANTE, IN ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 18 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD ANCORA DISAGI SULLA Roma-NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DI VALMONTONE, VERSO NAPOLI: CI SONO RALLENTAMENTI PER LE PROVENIENZE DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE SUBITO DA DOPO SAN CESAREO. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA; Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DAL BIVIO PER L’A24 Roma TERAMO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17 : 00 : INCIDENTI STANNO AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SULL’AUTOSTRADA PER NAPOLI PRIMA DI VALMONTONE MA CI SONO ANCORA DIVERSI KM DI CODA: ALL’INCIRCA 5 PROVENENDO DA TIVOLI E DA Roma NORD, MENTRE CHI ARRIVA DA Roma SUD TROVA CODE DA DOPO SAN CESAREO. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANESE TRA OSTERIA NUOVA E COLLE SABAZIO. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRAGLIATELLA. SIAMO QUINDI NEI PRESSI ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 15 : 30 : SULLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD UN INICDENTE PROVOCA CODE DI 4 KM TRA MONTEPORZIO CATONE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA Traffico RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA APPIA A PRIMA PORTA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DELLA GIUSTINIANA ALTEZZA DI VIA ALBAVILLA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA ALL’ESQUILINO FINO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 14 : 30 : DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA MA Traffico CHE DOVREBBE ADESSO PROGRESSIVAMENTE MIGLIORARE. È RIAPERTA DA POCO AL Traffico VIALE DEI RomaGNOLI, IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE. IN DIMINUZIONE IL Traffico SULLA VIA DEL MARE. RISOLTO DA POCO UN ALTRO INCIDENTE. IN QUESTO CASO CI TROVIAMO SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO DI CARREGGIATA INTERNA TRA LA TIBURTINA, IL BIVIO PER LA A24 E L’USCITA LA RUSTICA. ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 12 : 30 : RIAPERTI AL MURO TORTO, I SOTTOVIA DI CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. RIAPERTI ANCHE VIALE DEL MURO TORTO E VIA LUISA DI SAVOIA SEMPRE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MAFFEI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA MARIO FANI ALL’INCROCIO CON VIA STRESA. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 11 : 30 : GROSSI PROBLEMI AL MURO TORTO, PER ACCERTAMENTI TECNICI SONO CHIUSI AL Traffico IL SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. CHIUSO ANCHE VIALE DEL MURO TORTO E VIA LUISA DI SAVOIA SEMPRE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE. RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MAFFEI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ANASTASIO II ALL’ALTEZZA DI VIA INNOCENZO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DI Roma. NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA RESTANO INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. SULLA VIA APPIA NUOVA LAVORI DI POTATURA E CODE TRA VIA CESARE BARONIO ...