Traffico Roma del 09-08-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 13 : 30 : DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA MA Traffico CHE DOVREBBE ADESSO PROGRESSIVAMENTE MIGLIORARE. È RIAPERTA DA POCO AL Traffico VIALE DEI RomaGNOLI, IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE. IN DIMINUZIONE IL Traffico SULLA VIA DEL MARE. RISOLTO DA POCO UN ALTRO INCIDENTE. IN QUESTO CASO CI TROVIAMO SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO DI CARREGGIATA INTERNA TRA LA TIBURTINA, IL BIVIO PER LA A24 E L’USCITA LA RUSTICA. ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 12 : 30 : RIAPERTI AL MURO TORTO, I SOTTOVIA DI CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. RIAPERTI ANCHE VIALE DEL MURO TORTO E VIA LUISA DI SAVOIA SEMPRE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MAFFEI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA MARIO FANI ALL’INCROCIO CON VIA STRESA. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 11 : 30 : GROSSI PROBLEMI AL MURO TORTO, PER ACCERTAMENTI TECNICI SONO CHIUSI AL Traffico IL SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. CHIUSO ANCHE VIALE DEL MURO TORTO E VIA LUISA DI SAVOIA SEMPRE IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE. RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MAFFEI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ANASTASIO II ALL’ALTEZZA DI VIA INNOCENZO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DI Roma. NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA RESTANO INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. SULLA VIA APPIA NUOVA LAVORI DI POTATURA E CODE TRA VIA CESARE BARONIO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 10 : 00 : Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON MANCANO COMUNQUE GLI INCIDENTI QUELLO AVVENUTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR MARANCIA PROVOCA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. ALTRO INCIDENTE IN VIA DI AFFOGALASINO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE CODE PER LAVORI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA ANDREA MILLEVOI IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 09 : 00 : Traffico IN LIEVE AUMENTO SULLE STRADE CITTADINE, SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA Roma NAPOLI SINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA BREVI CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 08 : 00 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA DI VIA FILIPPO FIORENTINI SINO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 20 : 00 : NORMALIZZATO IL Traffico SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , DOVE LA CIRCOLAZIONE SI E’ QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATA , SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA A FIDENE , CODE PER INCIDENTE IN VIA ALTAGNANA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO SARAGAT SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 19 : 00 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , SOPRATTUTTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA CASILINA SULLA VIA PONTINA AUTO IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ENTRARE SULLA ...

