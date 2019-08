The Contractor Rischio Supremo film stasera in tv 9 agosto | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 9 agosto 2019) Theva in ondain tv venerdì 92019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Thein tv:La regia è di Josef Rusnak. Ilè composto da Charles Dance, Wesley Snipes, Gemma Jones, Lena Headey, Eliza Bennett, Ralph Brown, Iain Robertson, Richard Harrington, Ryan McCluskey, John Standing, Stanimir Stamatov, Milos Miroslav, Velizar Binev. Thein tv:Ecco ladeloggi in tv. James Dial (Wesley Snipes), ex killer della CIA, viene ricontattato dall’Angenzia per eliminare il leader di un movimento terroristico internazionale che si trova a Londra. Ciò che Dial non sa è che, una volta portata a termine la missione, ...

