The Blackout Club | Recensione | Trailer e Gameplay

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 9 agosto 2019) Dagli ex creatori di Bioshock arriva The, un survival horror dove 4 giocatori devono co-operare per svelare gli oscuri misteri che si annidano nei meandri più tenebrosi della cittadina. Dopo aver messo le mani sulla versione Steam, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra, anticipandovi che il titolo è disponibile anche su Xbox One e PS4. TheTheci porta in una cittadina dove si verificano improvvise perdite di conoscenza e memoria. Un gruppo di giovani adolescenti dovrà fare affidamento sulle proprie abilità, per ritrovare un amico scomparso e risolvere il mistero. Nel corso dell’avventura i giocatori dovranno raccogliere le prove necessarie e collaborare per poter smascherare i colpevoli dei misteriosi eventi. I personaggi potranno essere ...

spaceinvaaders : the way ero pronta a piangere spaventata a causa di un blackout di cinque (5) secondi - fyrewinter : NO RAGA CHE COSA INQUIETANTE ho preso gli accordi per Wherever You Will Go dei Calling con Virgin Radio ogni presen… - GamesPaladinsIT : The Blackout Club, gioco horror cooperativo, è disponibile da oggi -