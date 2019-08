Terremoto tra Lampedusa e Linosa | scossa di magnitudo 3 2 sveglia la Sicilia

Scossa di Terremoto tra Lampedusa e Linosa [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.2 si è verificato in mare, tra Lampedusa e Linosa (Agrigento) alle 05:35:22 ad una profondità di 6 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto tra Lampedusa e Linosa [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Violento Terremoto in Turchia - epicentro tra l’Egeo e il Mediterraneo : si temono vittime [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa, alle 13:25, la Turchia occidentale, vicino la città di Denizli, nell’entroterra compreso tra l’Egeo e il Mediterraneo. La scossa, molto forte, di magnitudo 6.0, è stata avvertita in gran parte del Paese, in Grecia, a Creta e a Cipro. Si temono gravi danni nelle aree più vicine all’epicentro: le autorità sono preoccupate di possibili vittime, data l’alta densità ...

Terremoto magnitudo 4.7 tra l’isola di Samo e la Turchia : Una scossa di Terremoto magnitudo 4.7 è stata registrata alle 08:39 UTC al largo dell’isola greca di Samo: secondo l’Istituto di geodinamica di Atene l’epicentro è stato localizzato ad una profondità di 10 km, a 35 km dall’isola. La scossa è stata avvertita nell’Egeo orientale, nelle Cicladi, e sulla costa turca, nella regione di Izmir (Smirne). Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto magnitudo ...

Terremoto tra Trentino e Veneto - scossa avvertita a Verona e Trento [DATI e MAPPE] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nell’area tra la provincia di Verona, Vicenza e Trento. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.4 avvenuto a 4 km ovest da Vallarsa (Trento) alle 7:36:35 ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione. L'articolo Terremoto tra Trentino e Veneto, scossa avvertita a Verona e Trento [DATI e MAPPE] sembra ...

Potenza : scossa di Terremoto moderata tra Muro Lucano e San Fele : terremoto VICINO Potenza ! Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 8 agosto 2019, esattamente alle 07.31, sulla Basilicata occidentale nel potentino. scossa AVVERTITA NEL...

Terremoto - scossa nel cuore della Romania : epicentro tra le principali città del Paese [AGGIORNAMENTI LIVE] : Oggi pomerigigo alle 16:46 (ora italiana), una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’area centro/orientale della Romania, con epicentro tra le città di Brasov, Foc?ani, Buzau e Ploie?ti, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, nell’area più densamente abitata del Paese. Al momento non vengono segnalati danni. L'articolo Terremoto, scossa nel cuore della Romania: epicentro tra le principali città del Paese ...

Terremoto a Cosenza : scossa di magnitudo 2.6 scuote la Calabria - paura tra turisti e residenti : Un Terremoto di magnitudo 2.6 e con epicentro superficiale è stato registrato alle 16.05 di oggi in provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita distintamente da turisti e residenti fino a Rende. Tanti i messaggi apparsi sui social network. Tanta paura al momento, ma nessun danno a cose e persone.Continua a leggere