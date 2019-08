Terremoto Centro Italia | scossa in provincia di Macerata MAPPE e DATI

Forte Terremoto in Turchia : trema il Paese - epicentro vicino Denizli : terremoto IN Turchia | Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 8 agosto 2019, precisamente alle 13.25 italiane (corrispondenti alle 14.25 all'epicentro) sulla Turchia...

Violento Terremoto in Turchia - epicentro tra l’Egeo e il Mediterraneo : si temono vittime [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa, alle 13:25, la Turchia occidentale, vicino la città di Denizli, nell’entroterra compreso tra l’Egeo e il Mediterraneo. La scossa, molto forte, di magnitudo 6.0, è stata avvertita in gran parte del Paese, in Grecia, a Creta e a Cipro. Si temono gravi danni nelle aree più vicine all’epicentro: le autorità sono preoccupate di possibili vittime, data l’alta densità ...

Scossa di magnitudo 3 - 4 a Vallarsa - in Trentino; epicentro del forte Terremoto del 1989 : Questa mattina, alle ore 7:36, l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato una Scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter nella Provincia Autonoma di Trento. Secondo il centro di calcolo il sisma ha avuto il suo esatto epicentro 4 chilometri ad ovest del comune di Vallarsa, nella porzione meridionale del Trentino, al confine con alcuni comuni della vicina provincia di Verona. L'ipocentro, invece, sarebbe stato ...

Terremoto Potenza : scossa con epicentro a Muro Lucano [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 1 km nord da Muro Lucano (Potenza) alle 07:31:27 ad una profondità di 7 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Potenza: scossa con epicentro a Muro Lucano [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa nel cuore della Romania : epicentro tra le principali città del Paese [AGGIORNAMENTI LIVE] : Oggi pomerigigo alle 16:46 (ora italiana), una scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 ha colpito l’area centro/orientale della Romania, con epicentro tra le città di Brasov, Foc?ani, Buzau e Ploie?ti, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, nell’area più densamente abitata del Paese. Al momento non vengono segnalati danni. L'articolo Terremoto, scossa nel cuore della Romania: epicentro tra le principali città del Paese ...

Terremoto Agrigento : scossa con epicentro a Caltabellotta [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.6 si è verificato a 4 km nord da Caltabellotta (Agrigento) alle 12:16:21 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Agrigento: scossa con epicentro a Caltabellotta [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto avvertito nel Cuneese - epicentro a San Damiano Macra : Un Terremoto magnitudo ML 2.3 si è verificato a 4 km nordest da San Damiano Macra (Cuneo) alle 08:25:38, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione: non si registrano danni. L'articolo Terremoto avvertito nel Cuneese, epicentro a San Damiano Macra sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa in Grecia : epicentro in Attica : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi pomeriggio nella regione greca dell’Attica con epicentro a 5 chilometri a nord della città di Magoula, a 24 chilometri a nord-ovest di Atene. Da quanto riferito dai media greci, il sisma è stato percepito nettamente nella capitale. La scossa si è verificata alle 16:30 (ora locale) e ha avuto una profondità di 8 chilometri. Secondo gli esperti dell’European-Mediterranean ...

Terremoto in Australia - scossa nel centro/nord [DATI e MAPPE] : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.4 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 11:22 ora locale (le 03:22 in Italia) nel centro-nord dell’Australia. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 32 km ovest-nordovest da Tennant Creek, nel Territorio del nord. Al momento non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Australia, scossa nel centro/nord ...

Terremoto in Grecia : la scossa di magnitudo 5.2 con epicentro vicino a Malevizi : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 della scala Richter ha svegliato questa mattina all'alba l'isola greca di Creta. Secondo i dati riferiti dall'Istituto nazionale di vulcanologia, l'epicentro del sisma si sarebbe registrato nei pressi di Malevizi, a circa 70 chilometri di profondità nel sottosuolo. Proprio in questo periodo dell'anno, oltre ai residenti sono migliaia i turisti in vacanza sull'isola, tra questi anche molti italiani. Al ...

Terremoto Centro Italia : accelerata la rimozione delle macerie ad Accumoli e Amatrice : La Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti “ha promosso e avviato con i comuni di Accumoli e Amatrice, interessati dal sisma del 2016, e l’ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio l’elaborazione di linee guida per indirizzare la ricostruzione privata post sisma sotto il profilo della tutela e il rispetto dell’edilizia storica caratteristica dei siti. La ...

Terremoto Centro Italia : scossa nell’Adriatico - avvertita a Senigallia [MAPPE] : Una lieve scossa di Terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio al largo della costa di Senigallia, nel mare Adriatico. Breve la durata, pochi secondi, del sisma che ha interessato la zona anconetana e che è stato registrato alle ore 16.13 (ora Italiana) a soli 4 km dalla spiaggia di velluto. Il Terremoto non è stato avvertito da tutti: molte persone che erano in piedi non si sono accorte della scossa di magnitudo 2.8 che l’Istituto ...

Terremoto ad Atene di 5.1 - crollati edifici disabitati in centro. Paura - ma nessun ferito grave : Terremoto, una forte scossa ha colpito alle 14.13 (le 13.13 italiane) Atene e tutta l'Attica, causando panico tra residenti e turisti che si sono riversati nelle strade ma nessun ferito grave,...

Terremoto ad Atene di 5.3 : crollati edifici disabitati in centro - tre feriti lievi : Terremoto, forte scossa oggi ad Atene di magnitudo 5.3 alle 14.13 locali (le 13.13 in Italia). L'epicentro è segnalato 23 km a nordovest della capitale della Grecia, a 20 km di...