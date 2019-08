Teresa Cilia | Raffaella Mennoia? Ci ha preso in giro | deve essere fermata

Lite Teresa Cilia e Karina Cascella/ L'ex tronista vs Sperti : 'Sei lì da 20 anni...' : Lite Teresa Cilia e Karina Cascella per Raffaella Mennoia. Gianni Sperti interviene nella querelle su Uomini e Donne e attacca: "Eravate liberi di...".

Teresa Cilia a Gianni Sperti : “Mai una cosa giusta in 20 anni - sei ignorante e senza personalità” : Scontro a distanza tra Teresa Cilia e Gianni Sperti. L’ex tronista attacca l’opinionista di Uomini e Donne, uno tra i primi scesi in campo per difendere il programma e Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione. “Stare lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale a essere ignoranti e senza personalità”. Lui replica: “Avrei dovuto ascoltare chi ti aveva inquadrata per quello che sei”.

Teresa Cilia si scaglia ancora contro Gianni e prosegue lo scontro : 'Senza personalità' : Non si placa lo scontro che vede protagonisti Teresa Cilia, Gianni Sperti e altri protagonisti di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Da giorni, ormai, l'ex tronista siCiliana sta lanciando delle frecciatine al vetriolo sia contro Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, sia contro Gianni Sperti che da anni è uno dei volti simbolo del programma. Quest'oggi, la Cilia ha ...

U&D - Teresa Cilia a Gianni Sperti : 'Lì da 20 anni e non ne dici una giusta - ignorante' : Il nuovo obiettivo dell'incontenibile Teresa Cilia, sembra essere Gianni Sperti. Dopo aver letto il messaggio che il pugliese ha scritto su Instagram per commentare le ultime novità sulla querelle che è nata tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, la siCiliana ha dedicato parole pungenti allo storico opinionista. Gianni si schiera dalla parte della redazione di Uomini e Donne La polemica a distanza tra alcuni ex ...

Gianni Sperti contro Teresa Cilia : "Eravate liberi di non mangiare in quel piatto ma capisco i vantaggi" : Lo scontro social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia sta diventando una vera e propria guerra senza esclusione di colpi. Tra protagonisti, comprimari e semplici comparse, la storia si sta infittendo regalandoci, ogni giorno, scenari davvero esaltanti.prosegui la letturaGianni Sperti contro Teresa Cilia: "Eravate liberi di non mangiare in quel piatto ma capisco i vantaggi" pubblicato su Gossipblog.it 09 agosto 2019 16:53.

Gianni Sperti - nuovo messaggio contro Teresa Cilia? La lotta social prosegue : Gianni Sperti con Raffaella Mennoia: la nuova frecciatina che sembra voler colpire Teresa Cilia Nuova frecciatina a Teresa Cilia da parte di Gianni Sperti? prosegue la lotta social tra i vari protagonisti di Uomini e Donne. In particolare, l’ex tronista ha acceso un vero e proprio scontro su Instagram con Raffaella Mennoia. A inserirsi nelle […] L'articolo Gianni Sperti, nuovo messaggio contro Teresa Cilia? La lotta social prosegue ...

U&D gossip : Serpa accusa la Mennoia di non essere imparziale - Teresa Cilia lo appoggia : Continuano le polemiche tra i personaggi di Uomini e Donne e neanche la dichiarazione di Maria De Filippi di eventuali cambiamenti e provvedimenti pare placare gli animi. Alcuni ex protagonisti e gli autori del reality continuano a scontrarsi sui social media, al punto che nella pagina ufficiale di U&D è apparso un post per cercare almeno di risolvere i vari problemi sorti soprattutto con Raffaella Mennoia. Saranno anche possibili denunce, ...

Gossip UeD - Serpa e Teresa Cilia criticati da Chiofalo : “Irriconoscenti” : Francesco Chiofalo attacca duramente Mario Serpa e Teresa di Uomini e Donne: lo sfogo Mario Serpa e Teresa Cilia, in questi giorni, hanno fatto parlare per aver criticato sui social la storica autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia. E su questa vicenda ha voluto dire la sua poco fa anche il famoso ‘Lenticchio’, Francesco Chiofalo, non andandoci giù leggero. Cosa ha detto? Quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza ...

Teresa Cilia blocca Karina Cascella. Lei : “L’ignoranza è un muro” : Karina Cascella bloccata sui social da Teresa Cilia: la sua reazione Continua lo scontro tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia. In molti si sono esposti in merito al litigio, prendendo le difese dell’una o dell’altra. Anche Karina Cascella, che ha ricoperto il ruolo di opinionista all’interno di Uomini e Donne, è intervenuta, prendendo le difese del braccio destro di Maria De Filippi. Karina ha accusato Teresa di non essere ...

LITE Teresa Cilia E KARINA CASCELLA/ 'Ha fatto passare per pazza Paola Frizziero' : LITE TERESA CILIA e KARINA CASCELLA per Raffaella Mennoia. L'ex tronista di Uomini e Donne attacca: 'Ha fatto passare per pazza Paola Frizziero'.

Karina Cascella difende Raffaella Mennoia e attacca Teresa Cilia : Fino a quando Instagram non subirà un crash andrà avanti il botta e risposta tra Teresa Cilia e diversi volti di Uomini e donne. Nelle scorse ore la ex tronista e l’autrice Raffaella Mennoia si sono “parlate” tramite social alimentando una polemica che sta tenendo incollato allo schermo dello smartphone il pubblico. Tutto era iniziato con Mario Serpa, ma ora la querelle si è spostata, come detto, su Teresa e Raffaella e vede ...

Karina Cascella vs Teresa Cilia/ 'Ingrata'. L'ex tronista sbotta : 'parli tu che...' : Karina Cascella attacca Teresa Cilia per difendere Raffaella Mennoia: 'Ingrata'. L'ex tronista di Uomini e Donne sbotta: 'parli tu che...'.

Teresa Cilia contro Karina : 'Non rubo fidanzati - Paola Frizziero fatta passare per pazza' : La querelle tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne continua ad infiammare il dibattito estivo social. In queste ultime ore si è intromessa nella questione anche Karina Cascella, ex opinionista del programma di Maria De Filippi, la quale ha schierato una lancia a favore della Mennoia, accusando la Cilia di essere una persona ingrata. Ma la reazione dell'ex tronista siCiliana non si è fatta attendere e nella sua ...

Teresa Cilia contro Karina Cascella : “Hai fatto impazzire Paola Frizziero rubandole il fidanzato” : Karina Cascella si è inserita nella polemica che da giorni vede al centro l'autrice di 'Uomini e Donne' Raffaella Mennoia. L'opinionista ha accusato Teresa Cilia di essere maleducata e ingrata. L'ex tronista ha replicato in queste ore, tirando in ballo Paola Frizziero e Salvatore Angelucci. Ecco cosa ha dichiarato.Continua a leggere