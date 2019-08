Teresa Cilia blocca Karina Cascella Lei | “L’ignoranza è un muro”

LITE Teresa Cilia E KARINA CASCELLA/ 'Ha fatto passare per pazza Paola Frizziero' : LITE TERESA CILIA e KARINA CASCELLA per Raffaella Mennoia. L'ex tronista di Uomini e Donne attacca: 'Ha fatto passare per pazza Paola Frizziero'.

Teresa Cilia contro Karina : 'Non rubo fidanzati - Paola Frizziero fatta passare per pazza' : La querelle tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne continua ad infiammare il dibattito estivo social. In queste ultime ore si è intromessa nella questione anche Karina Cascella, ex opinionista del programma di Maria De Filippi, la quale ha schierato una lancia a favore della Mennoia, accusando la Cilia di essere una persona ingrata. Ma la reazione dell'ex tronista siCiliana non si è fatta attendere e nella sua ...

Teresa Cilia contro Karina Cascella : "Hai rubato il fidanzato a Paola Frizziero. Raffaella Mennoia? Amiche perché vi parate il c#lo a vicenda" (video) : La guerra, a colpi di Instagram Stories, tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia è entrata nel vivo. Dopo Deianira Marzano e Mario Serpa (a sostegno dell'ex tronista siCiliana), per l'autrice di 'Uomini e Donne', scende in campo, Karina Cascella, per diversi anni, opinionista del programma di Canale 5:prosegui la letturaTeresa Cilia contro Karina Cascella: "Hai rubato il fidanzato a Paola Frizziero. Raffaella Mennoia? Amiche perché vi parate il ...

Teresa Cilia : "Raffaella Mennoia? Non la possono vedere lì dentro. Mi dicevano che era invidiosa di me" (video) : Nuovo round a distanza tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' passa al contrattacco rivelando aspetti inediti del rapporto con l'autrice dei programmi di Maria De Filippi: Come puoi pretendere che una persona sia sincera se tu non dai l'esempio [...] Le fa tutto di nascosto, che nessuno le sa. La fa uscire fuori. Quando vuole che non esca fuori non la fa uscire. Sa che quella persona è fidanzata o sposata e ...

Uomini e donne - Raffaella Mennoia e Teresa Cilia ai ferri corti : volano diffide e denunce : L’estate di Uomini e donne è più rovente che mai. Prima gli attacchi di Mario Serpa alla redazione del programma, ora quelli della ex tronista Teresa Cilia che si scaglia contro Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, specificando di avercela solo con lei e non il resto dello staff. Tutto è iniziato quando Teresa si è schierata dalla parte di Serpa gettando alcune ombre, senza però scendere nei dettagli, sul dating show di Maria De ...