Tennis | Masters 1000 Montreal 2019 | i risultati di giovedì 8 agosto Thiem | Fognini

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal liquida in due set Pella e sarà sfida contro Fognini nei quarti : Tutto secondo copione per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) liquida in due set l’argentino Guido Pella (n.24 del ranking) nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal (Canada). 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’asso iberico che, quindi, conquista l’accesso ai quarti di finale dove lo attende l’italiano Fabio Fognini, uscito vittorioso dal match contro il francese Adrian Mannarino. Nel ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Fabio Fognini vola ai quarti di finale. Sconfitto Mannarino e ora Nadal : Fabio Fognini c’è e lo dimostra. Negli ottavi di finale del Masters1000 a Montreal (Canada), l’azzurro si guadagna l’accesso ai quarti di finale, sconfiggendo per 6-2 7-5 il francese Adrian Mannarino (n.69 del mondo). Un match ben gestito dal ligure che, pur con qualche passaggio a vuoto, ha dato sempre l’impressione di avere il pallino del gioco in mano. Grazie a questo risultato, il n.11 del ranking se la vedrà nel ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati del 7 agosto. Avanti Nadal e Fognini - fuori Tsitsipas : Si è completato nel cuore della notte italiana il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada: sul cemento outdoor nordamericano Rafael Nadal liquida in due set il britannico Daniel Evans, mentre Fabio Fognini supera, sempre in due partite, lo statunitense Tommy Paul. Continua la marcia del croato Marin Cilic, che liquida l’australiano John Millman, mentre il transalpino Richard Gasquet rimonta ed elimina il nipponico ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : Fabio Fognini supera in due set Tommy Paul e va agli ottavi : Fabio Fognini supera il qualificato statunitense Tommy Paul in due set con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in cento minuti di gioco nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal ed accede agli ottavi di finale sul cemento outdoor canadese, dove il numero 7 del seeding affronterà il transalpino Adrian Mannarino, nella sfida che nella notte italiana metterà in palio un posto nei quarti, molto probabilmente contro lo spagnolo Rafael ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Nadal soffre un set poi liquida Evans. L’iberico accede al terzo turno : Missione compiuta per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 il britannico Daniel Evans (n.53 ATP) nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montreal (Canada) e accede al terzo round dove affronterà il vincente del match tra il moldavo Radu Albot e l’argentino Guido Pella. Un incontro fatto di alti e bassi per l’iberico, infastidito anche dalle interruzioni per pioggia ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati di martedì 6 agosto. Zverev al terzo turno - Kyrgios esce di scena : Day-2 che entra nell’album dei ricordi in quel di Montreal (Canada) per il Masters 1000 nordamericano. Sul cemento canadese sono andati in scena tanti match di pregevole fattura. Opportuno parlare dei confronti più interessanti. Si parte da ciò che sarebbe potuto essere e invece non è stato. Matteo Berrettini ha alzato bandiera bianca, la caviglia dà ancora dei problemi e dunque forfait last minute. E’ subentrato il lucky loser John ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Berrettini dà forfait per il torneo canadese. Solito problema alla caviglia : La caviglia non dà tregua a Matteo Berrettini. L’azzurro, dopo aver rinunciato all’ATP 250 di Gstaad, dove l’anno scorso aveva vinto il proprio primo titolo sul circuito maggiore, è stato costretto a dare forfait per il Masters 1000 di Montreal. Al suo posto, quindi, subentrerà il lucky loser John Millman che se la vedrà contro lo spagnolo Feliciano Lopez. Continuano dunque le traversie fisiche del romano, autore di ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati di lunedì 5 agosto. Avanzano Wawrinka e Raonic - Dimitrov e Tsonga out : Giornata di esordi, giornata di primo turno a Montreal per il Masters 1000 di Tennis. In attesa che i grossi calibri entrino in scena sul cemento canadese è giusto rivelare cosa sia accaduto di importante in questo day-1. Si parte dal match che, senza se e senza ma, racchiudeva il maggior fascino, ovvero la sfida tra l’elvetico Stan Wawrinka e il bulgaro Grigor Dimitrov. Ebbene l’ha spuntata il n.22 del mondo che, scandendo il suo ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : sorteggiato il tabellone. Strada pericolosa per Nadal - possibile Fognini-Coric al terzo turno : Il sorteggio del Masters 1000 di Montreal, privo di Novak Djokovic, Roger Federer e Juan Martin del Potro, porta in dote un tabellone non di facile lettura per il genere di sorteggi capitati ai big. Rafael Nadal, numero 1 del seeding, si trova di fronte uno spot di tabellone con molti giocatori che amano il cemento americano (l’australiano Alex de Minaur) oppure si trovano in un buon periodo. Non sarà per lui facile arrivare fino alla ...

Tennis : Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro rinunciano al Masters 1000 di Montreal : Dopo la rinuncia di Roger Federer, annunciata già al termine della finale di Wimbledon, arrivano anche quelle di Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro, che non disputeranno il Masters 1000 di Montreal, il quinto dell’anno. Il serbo ha reso nota la propria decisione tramite l’ufficio stampa del torneo canadese, decidendo di proseguire il periodo di riposo dopo la vittoriosa (e infinita) finale dei Championships. La rinuncia è stata ...