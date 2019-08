Stato di emergenza in Amazzonia | aumentano gli incendi a causa della deforestazione

Incendi in Sardegna : la Regione dichiara lo Stato di emergenza : La Giunta regionale della Sardegna ha dichiarato lo stato di emergenza in riferimento agli Incendi del mese di luglio, che hanno devastato soprattutto l’Ogliastra e il Nuorese con centinaia di ettari di territorio colpiti. Su proposta dell’assessore della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis si è deliberato di richiedere al presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. La direzione ...

Maltempo : Regione Lombardia verso richiesta estensione Stato emergenza (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda la situazione nella Regione a Casargo, in provincia di Lecco, a causa del violento nubifragio che ha danneggiato auto e provocato colate di detriti, rendendo la Sp 67 inagibile, la strada risulta ancora chiusa totalmente alla viabilità tra Piazzo di Casargo e Preman

Maltempo : Regione Lombardia verso richiesta estensione Stato emergenza : Milano, 8 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia si avvia a chiedere al governo l'estensione della richiesta di 'stato di emergenza' concessa per gli episodi di Maltempo di giugno a quelli degli ultimi giorni. Lo annuncia l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "Gli ecc

Tromba d’aria a Fiumicino : la Regione firma lo Stato d’emergenza : Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato lo Stato di emergenza per Fiumicino in seguito alla Tromba d’aria che lo scorso 28 luglio ha colpito il territorio comunale, provocando al morte di Noemi Magni. La mozione presentata dalla consigliera regionale Pd Michela Califano è stata approvata all’unanimità dal consiglio regionale. “Si tratta di un atto importantissimo – spiega Califano – ...

Maltempo Lombardia - le bombe d’acqua devastano i campi : “Ora lo Stato di emergenza” : Dopo il Maltempo che ha flagellato la Lombardia, causando ingenti danni lecchese, e in particolare nel Comune di Casargo, negli ultimi giorni, la Provincia di Lecco ha chiesto alla Regione di attivarsi per ottenere dal governo la dichiarazione dello stato di emergenza. Il Maltempo, che segue quello di giugno, ha infatti causato danni in particolare alle strade provinciali e comunali in diversi punti. “E’ molto importante che si possa ...

Maltempo Lombardia - frana nel Lecchese : “Chiederemo lo Stato d’emergenza” : “Chiederemo lo stato d’emergenza quanto prima e l’integrazione dei fondi del Dipartimento della protezione civile dal momento che le zone colpite sono le stesse. Regione Lombardia si sta già attivando per le prime opere di ripristino in somma urgenza“: lo ha dichiarato l’assessore al Territorio e Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, a seguito degli ultimi episodi di forte Maltempo e dissesto ...

Maltempo di giugno - Cdm : Stato emergenza per Emilia e Calabria : Maltempo di giugno, Cdm: stato emergenza per Emilia e Calabria È stato proclamato a causa degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati tra il 14 e il 22 giugno scorsi. Nelle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia vi fu una una violenta grandinata che ha provocato danni nelle città e anche alcuni feriti ...

Maltempo : dichiarato lo Stato di emergenza a Bologna - Modena e Reggio Emilia : “Il Consiglio dei ministri ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel giorno 22 giugno 2019; la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 14 al 19 giugno 2019 nel territorio dei Comuni di Reggio Calabria, Bagnara ...

Ambiente : l’Emilia-Romagna dichiara lo Stato d’emergenza climatica : La Regione Emilia-Romagna, con un atto di giunta, ha deliberato la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale “quale assunzione – si legge nel documento – di consapevolezza e responsabilità politica, per il coordinamento e rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico”. Il presidente, Stefano Bonaccini, insieme all’assessore regionale all’Ambiente, Paola ...

Maltempo Abruzzo : la Regione chiede lo Stato d’emergenza : La Giunta regionale dell’Abruzzo ha deliberato questa mattina la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi del 10 luglio scorso. L’istanza è indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il dipartimento della Protezione civile. L'articolo Maltempo Abruzzo: la Regione chiede lo stato d’emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Genova - Ponte Morandi : il CdM proroga lo Stato di emergenza : Il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova: lo spiega una nota di Palazzo Chigi. L'articolo Genova, Ponte Morandi: il CdM proroga lo stato di emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Toscana - firmato lo Stato di emergenza regionale per il maltempo del weekend : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi il decreto che dichiara lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici che hanno colpito il 27 e 28 luglio vaste aree della Toscana. Sono interessate al provvedimento le Province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e la Città metropolitana di Firenze. Con successiva deliberazione la giunta regionale provvederà all’individuazione dei Comuni colpiti e ...

Russia devastata dagli incendi - Stato di emergenza nelle regioni di Krasnojarsk e Irkutsk : almeno 500 focolai attivi : nelle regioni russe di Krasnojarsk e Irkutsk, e parzialmente anche in Buriazia, è in vigore lo stato di emergenza a causa degli incendi di massa che hanno colpito l’area orientale del Paese. Lo ha riferito il ministero delle Emergenze (responsabile per la protezione civile) della Federazione Russa. Le regioni della Russia orientale sono le più colpite dagli incendi, ma i fumi si stanno diffondendo anche in Siberia e nell’Estremo ...

Maltempo in Toscana - “è stata una brutta nottata. A Luglio eventi così non erano mai successi - è Stato d’emergenza” : “Una brutta nottata per la Toscana. Ieri pomeriggio e stanotte una serie di temporali molto forti hanno messo a dura prova molte zone della Toscana. Ad Arezzo è morta anche una persona“. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. “La Protezione civile regionale – prosegue Rossi – è stata subito attivata e ha risposto alle richieste pervenute dai territori. ...