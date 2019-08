Stasera debutto in Premier League per la Var

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) Questa sera, in occasione di Liverpool-Norwich, ci sarà ilinLigue della Var. E’ l’ultimo campionato continentale top in ordine cronologico ad affidarsi alla tecnologia in aiuto degli arbitri. Dopo Italia, Germania, Francia e Spagna. Lo racconta La Stampa. La Var sarà consultabile per errori gravi o situazioni non viste su gol, rigori, espulsioni dirette e scambio di identità. In 18 dei 20 stadi interessati dalla, esclusi Anfield e Old Trafford, che non hanno schermi adeguati, l’uso della Var sarà segnalata sui maxischermi. Una volta presa la decisione dal direttore di gara, verranno mostrate delle immagini sulla situazione esaminata. L'articoloinper la Var ilNapolista.

napolista : Stasera debutto in #PremierLeague per la #Var Si inizia con la partita #LiverpoolNorwich. Le immagini saranno proie… - NewsTuttoC : Vicenza, stasera il debutto in Coppa Italia. Subito un bel big match - capemur : Sui singoli anche stasera tutti abbastanza bene (al netto di chi è più o meno pesante di gambe). Su Elmas al debut… -