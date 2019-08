Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Appare in dirittura d’arrivo la trattativa con il PSV per Hirving. Il messicano potrebbe arrivare a Napoli a breve, da quanto riporta loinfatti la formazione olandese avrebbe già trovato il suo sostituto, si tratta del francese. Il calciatore ha rifiutato un’offerta dall’Al-Nasr, in Arabia Saudita e adesso potrebbe ritrovare potrebbe ora ritrovare un vecchio amico con il quale in passato ha condiviso grandi successi. Si tratta di Mark Van Bommel, ex centrocampista del Bayern Monaco e ora allenatore del PSV Eindhoven. L’arrivo dial PSV darebbe il via libera al passaggio diin azzurro L'articolo: Il PSVperilNapolista.

napolista : Sport Bild: Il #PSV pensa a #Ribery per sostituire #Lozano L’arrivo del francese darebbe il via libera definitivo p… - keitaB54 : @InterCM16 @BILD_Sport 35 ed è tuo - passione_inter : Sport Bild conferma: 'Kovac vuole Perisic al Bayern' - -