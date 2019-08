Space Harrier e Puyo Puyo sono tra i giochi in arrivo nel catalogo SEGA Ages per Nintendo

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ildiretrosi arricchisce questo mese con due nuovi titoli insuSwitch.A partire dal 22 agostoarriveranno sulla console ibrida al prezzo di 6,99 euro ciascuno. I duestati modernizzati grazie al porting:avrà funzionalità online, mentrepuò contare su una nuova funzione chiamata Komainu Barrier Attack che consentirà di superare gli ostacoli in modo da rendere il gioco meno difficile.è un gioco arcade che fa parte degli sparatutto a scorrimento. Sviluppato da Yu Suzuki, fu pubblicato danel 1985: in seguito fu convertito per molti altri sistemi di gioco.invece è un videogioco rompicapo sviluppato nel 1991 da Compile per MSX2. Primo titolo della serie omonima, è stato pubblicato in seguito su numerose piattaforme. Il videogioco è stato ideato da ...

franpj2 : RT @Eurogamer_it: Il catalogo #SEGAAges su #NintendoSwitch si arricchisce con due nuovi giochi, #PuyoPuyo e #SpaceHarrier. - Eurogamer_it : Il catalogo #SEGAAges su #NintendoSwitch si arricchisce con due nuovi giochi, #PuyoPuyo e #SpaceHarrier. - GamesPaladinsIT : Space Harrier e Puyo Puyo in arrivo nella collana SEGA AGES. Non perderli! -