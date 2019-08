Sondaggi | Lega al top | 5 Stelle in crisi Ecco cosa accadrebbe se si votasse oggi

Sondaggi politici elettorali : la Lega cresce ancora - centro-destra unito oltre il 50% : In attesa di capire ciò che accadrà al governo attualmente in carica, diventa importante dare uno sguardo a quello che viene rivelato dai Sondaggi politici elettorali. Con le riserve dettate dal fatto che si tratta di indagini statistiche basate su campioni, tali rilevazioni comunque rappresentano gli strumenti attraverso cui le forze politiche non mancano di fare qualche calcolo sulle strategie da mettere in campo. Potrebbe averlo fatto, ad ...

Sondaggi - centrodestra unito al 50 - 6%. Lega sale al 36 - M5s stabile al 17. In calo Pd e Fi : Il Carroccio sale al 36 per cento nei consensi e, se si votasse domani, la coalizione di centrodestra compatta raggiungerebbe il 50,6%. Il Movimento 5 stelle è stabile al 17, con una leggera crescita rispetto al 26 giugno dello 0,5. In calo il Partito democratico (20,5%) e Forza Italia (7,1%). E’ questo lo scenario dell’istituto Ipsos per il Corriere della sera, realizzato sulla base di un Sondaggio tra il 30 e il 31 luglio 2019. ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega al 38% - Pd e M5S distanti : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega al 38%, Pd e M5S distanti La crisi c’è, si vede e si sente ma i protagonisti del teatro giallo verde non la pronunciano mai. La sussurrano come ha fatto ieri Salvini dal palco di Sabaudia: “Non mi uscirà mai una parola negativa su Di Maio o Conte, ma qualcosa si è rotto negli ultimi mesi”. Quel qualcosa è sotto gli occhi di tutti. Lega e Movimento 5 Stelle non sono d’accordo su nulla. ...

Sondaggi Politici Elettorali Agosto 2019 : news e statistiche di Movimento 5 Stelle - Lega e PD : Vediamo come si apre questo Agosto 2019 e quanto è emerso nel quadro politico italiano prima della tanto agognata pausa estiva facendo riferimento ai Sondaggi Politici Elettorali per quanto concerne i tre maggiori partiti Politici in Italia e, di conseguenza, i loro tre leader (capi gruppo, segretari o leader, in qualsiasi maniera essi si vogliano definire): Movimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico. Sondaggi Politici Elettorali Agosto ...

Sondaggi politici elettorali : Forza Italia si risolleva - leggera flessione per PD e Lega : Nel corso della prima decade di agosto sono stati pubblicati i Sondaggi politici di Tecnè. L’istituto di ricerche riporta l’orientamento di voto dei cittadini, con la differenza rispetto alla precedente rilevazione, effettuata nella terza decade di luglio. Emergono alcuni dati interessanti, tra cui spicca la ripresa di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi resta ancora troppo distante dal podio, ma per lo meno si è portato nuovamente in ...

Sondaggio Winpoll : Lega e Fratelli D'Italia avrebbero la maggioranza assoluta con il 46 - 3% : Un Sondaggio realizzato da Winpoll per Il Sole24 Ore ha portato buone e favorevoli notizie per la destra italiana. Difatti, come riportato dall'articolo pubblicato sul numero odierno del quotidiano economico, la Lega Nord e Fratelli D'Italia avrebbero attualmente la maggioranza assoluta. Entrando nei dettagli, il partito guidato da Matteo Salvini è cresciuto arrivando al 38,9% dei consensi. D'altro canto, il partito fondato da Giorgia Meloni si ...

Sondaggi politici elettorali : cede ancora terreno il M5S - salgono Lega e PD : Il mese di luglio si chiude nel peggiore dei modi per il Movimento 5 Stelle, che perde ulteriore terreno nei confronti dei propri avversari. Questo è quanto riscontrato da SWG negli ultimi Sondaggi politici, diffusi il 29 luglio nel corso del TG La7. I pentastellati sarebbero letteralmente crollati nelle intenzioni di voto degli italiani in appena una settimana. Lega e Partito Democratico, invece, hanno allungato il proprio passo, mettendo a ...

