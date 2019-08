Simone resta disabile | insulti e minacce del condomino | «Spero che oltre al pisello ti si

F1 - rivoluzione in Ferrari : arriva Simone resta per progettare la macchina del 2021. Binotto : “Nuova struttura tecnica” : Grandissime novità in casa Ferrari per il prossimo futuro. Il Cavallino Rampante, che sta attraversando una stagione estremamente complicata in cui non ha vinto ancora una gara, si proietta già verso le prossime stagioni e il team principal Mattia Binotto ha confermato che Simone Resta lavorerà a Maranello a partire dal prossimo 1° novembre. L’ex direttore tecnico dell’Alfa Romeo sarà operativo sul progetto 2021 che incomincerà ...