Sicilia | Musumeci | ‘sei milioni per il porto di Linosa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Uno stanziamento di circa seidi euro per la messa in sicurezza deldi Linosa, nelle isole Pelagie. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regionena Nellodurante la sua visita, a tappe serrate, sull’isola. “Ieri sera, la giunta regionale ha approvato uno stanziamento di circa seidi euro per i lavori di messa in sicurezza dell’attracco di Scalo vecchio – ha detto il governatore – Il progetto è già pronto. E’ negli uffici regionali per gli adempimenti, la gara potrebbe essere indetta in autunno e i lavori potrebbero cominciare già all’inizio del prossimo anno”. Il “primo concreto atto che stiamo compiendo per Linosa – ha sottolineato– il primo di una lunga serie e lo faremo ancora anche per le altre isole minori in cui andremo ...

ugozagarella : Crisi di governo nazionale, Miccichè: 'Io e Musumeci uniti per la Sicilia' - ilnautilus : Zone economiche speciali, dal governo Musumeci arriva il via libera Via libera dal governo Musumeci alla proposta… - Musumeci_Staff : Visita ufficiale a #Linosa #Sicilia #Pelagie #governoMusumeci @regionesiciliana -