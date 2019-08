Sea Watch | Carola Rackete alla Zdf | ' Germania voleva che rifugiati sbarcassero in Italia'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) La questione Seaè salita agli onori delle cronachene ed europeefine dello scorso mese di giugno. L'epilogo fu senza precedenti, perché la capitana dell'imbarcazione, la giovane tedesca, decise di forzare il blocco navaleno sollevando un polverone che ha avuto eco internazionale., a distanza di qualche settimana, è stata protagonista di una lunga intervista rilasciata all'emittente tedesca Zdf in cui non ha manifestato pentimento per un gesto che le potrebbe far rischiare il carcere ine non ha mancato anche di svelare qualche retroscena relativo a quei giorni in cui fece quelle scelte pur di preservare la vita della quarantina di migranti che aveva a bordo. Particolarmente rilevante il fatto che da Berlino chiesero che i migranti venissero registrati in, nonostante diverse città fossero pronte ad accoglierli....

