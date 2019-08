“Sarà un buon padre” Grandi notizie per Maria De Filippi | pronta a diventare nonna

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nuova notizia di gossip per la regina di Uomini e Donne,De: suo figlio Gabriele Costanzo sarà presto sposo. La fortunata è la giovane Francesca Quattrini, con il quale sta girando la Spagna proprio in questi giorni. Lui ha vent’otto anni ed è stato adottato dalla coppia dello spettacolo all’età di dieci. Poco tempo fa, alla trasmissione di Raffaella Carrà, la conduttrice si era confessata parlando del figlio e mettendo in luce un rapporto speciale.un ottimo marito e un, ha detto. Ma cosa sappiamo della sua futura moglie? Poche cose: ha 21 anni e ha da poco conseguito la laurea all’Istituto Europeo di Design di Roma. Entrambi sono molto giovani ma hanno le idee chiare e vogliono mettere su famiglia. EDenon vede veramente l’ora, perché a differenza di Maurizio Costanzo, che ha già quattro nipoti, lei ancora non ha provato l’ebbrezza di ...

