San Siro | due milioni per gli ammortizzatore anti-oscillazioni

Da San Siro a Porta Nuova : dove vivono i calciatori a Milano : dove abitano i calciatori a Milano – C'è chi ha scelto San Siro, a pochi passi dallo stadio, ma anche chi ha deciso di abitare a CityLife o a Porta Nuova, nei nuovi quartieri della Milano post-Expo. Sono questi i quartieri preferiti dai calciatori di Inter e Milan, che hanno deciso di prendere casa a

Politici gratis a San Siro : oltre 5400 biglietti al Comune : Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, solo nove tra consiglieri e assessori non hanno beneficiato nemmeno di un biglietto omaggio, oltre al sindaco Beppe Sala. Stando ai numeri riportati del quotidiano sarebbero 5.403 i biglietti omaggio regalati ai Politici milanesi per le 49 partite di San Siro tra Inter e Milan e per i 12 concerti della stagione estiva. Il gruppo di chi ha rinunciato ai biglietti è formato dai tre eletti del

San Siro - chiusi per la prossima stagione i settori che vibravano : La Commissione provinciale di vigilanza di Milano ha deciso per la prossima stagione la chiusura al pubblico di sei settori del terzo anello di San Siro, per un totale di 2.350 posti in meno. Si tratta di quella porzione che aveva alimentato timori a seguito di alcune vibrazioni rilevate dai tifosi. La decisione arriva dopo le rilevazioni da parte della commissione tecnica di cui fa parte anche il Politecnico. Sarebbe una soluzione di tipo

Calcio : ridotta la capienza di San Siro. Oltre duemila posti in meno al terzo anello : La Commissione provinciale di vigilanza ed il Comune di Milano hanno deciso di diminuire la capienza dello stadio di San Siro per un totale di 2350 posti. Si tratta di sei settori del terzo anello, quelli più a rischio vibrazioni. Per la precisione rimarranno chiusi i settori 349-351-352 del terzo anello verde e quelli 307-309-310 del terzo anello blu. Nessun problema di sicurezza per lo stadio che ospita le partite di Milan ed Inter, ma solo

Demolizione San Siro - Lega Milano : "cade la scusa per Inter e Milan" : "Le vibrazioni registrate alcuni mesi fa nel terzo anello di San Siro non costituiscono un pericolo per il pubblico", l'opposizione si lancia all'attacco dell'ipotesi di Demolizione di San Siro. "Cade la scusa che Inter e Milan avevano addotto per la Demolizione di San Siro – afferma Gabriele Abbiati della Lega – quindi adesso vogliamo sapere quale decisione intendono prendere le due

Che botta per lo Stadio San Siro : chiusi sei settori del terzo anello - oltre 2000 posti in meno : chiusi sei settori dello Stadio San Siro di Milano: nessun problema di sicurezza, una decisione 'gestionale' Arrivano brutte notizie per lo Stadio San Siro di Milano. La Commissione provinciale di vigilanza ha comunicato al Comune di Milano e M-I Stadio la decisione di chiudere sei settori del terzo anello, togliendo dunque un totale di 2.350 posti. Una decisione presa dopo le rivelazioni da parte della commissione tecnica di

Inter - i tifosi si spaccano su Gabigol : altra chance o tesoretto - novità intanto su San Siro : L'Inter continua la ricerca ad un attaccante da regalare all'allenatore Antonio Conte ma al momento a brillare è il numero 9 che non ti aspetti: Gabigol. Il brasiliano è entrato nel cuore dei tifosi del Flamengo, la società carioca ha superato gli ottavi di finale contro l'Emlec grazie a una doppietta dell'attaccante di proprietà nerazzurra. I tifosi dell'Inter nel frattempo si sono divisi sui social tra chi

Sei settori di San Siro saranno chiusi per il 2019/20 : San Siro settori chiusi – Sei settori dello stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro resteranno chiusi al pubblico per tutta la stagione 2019/2020. Si tratta di settori del terzo anello dell'impianto, che non saranno dunque aperti al pubblico, per un totale di 2.350 posti in meno. Lo scrive l'ANSA, spiegando che la decisione è stata

Curve chiuse a San Siro per l'Atalanta in Champions : Capienza San Siro Atalanta – l'Atalanta si prepara ad essere accolta a San Siro per le gare della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/2020. Il club bergamasco conoscerà i propri avversari il 29 agosto, giorno del sorteggio a Montecarlo. Tuttavia, la macchina organizzativa per portare le gare alla "Scala del calcio" è già

Atalanta - un San Siro da 42-43 mila posti per la Champions : Capienza San Siro Atalanta – L'Atalanta si prepara ad essere accolta a San Siro per le gare della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/2020. Il club bergamasco conoscerà i propri avversari il 29 agosto, giorno del sorteggio a Montecarlo. Tuttavia, la macchina organizzativa per portare le gare alla "Scala del calcio" è già

Nuovo San Siro - sfida tra 4 archistar per il progetto : Architetti Nuovo stadio San Siro – Milan e Inter continuano a lavorare per il Nuovo stadio, che – nei piani delle due società – dovrebbe sorgere nell'area di San Siro e prevede la demolizione dell'attuale "Giuseppe Meazza". A tal proposito, i club hanno ufficialmente invitato quattro studi di livello internazionale per dare forma allo «stadio

Nuovo San Siro - chiesto un dossier senza dati sensibili : dossier Nuovo stadio Milano – Il Comune di Milano ha fatto una richiesta a Inter e Milan per quanto riguarda il dossier su quello che potrebbe essere il Nuovo stadio dei due club. Un documento ex novo di sintesi, che sia privo di tutte le parti sensibili che potrebbero far saltare una futura ipotetica gara.

