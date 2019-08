Salvini:votiamo, poi ragioniamo con chi

"Approvare prima la riforma per il taglio dei parlamentari come chiede Di Maio? Così poi non si vota". Così Matteoda Pescara a margine del suo comizio. "Se passa questa legge -spiega il leader della Lega-non si va più a votare, perché c'è tanta gente che ha paura di non essere rieletta e userà nei prossimi giorni qualsiasi mezzo per mantenersi la poltrona ancora a lungo. Tempo scaduto". Con chi andremo? "Intanto andiamo a votare, poi ragioneremo con chi ma nonj vedo ritorni al passato".(Di venerdì 9 agosto 2019)