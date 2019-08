Salvini solo contro tutti Ricorda Renzi

Crisi di governo - Fratoianni (SI) : “Salvini ha paura della manovra - gli interessa solo il potere” : “Messaggio alla politica e ai cittadini che amano questo Paese: di fronte a un uomo che pensa solo al proprio potere, c’è bisogno di organizzare una proposta forte, semplice, con idee nuove. Incontriamoci subito”. Così Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) in un video messaggio postato su Facebook. L'articolo Crisi di governo, Fratoianni (SI): “Salvini ha paura della manovra, gli interessa solo il potere” proviene da ...

Crisi di governo - Meloni : “Alleanze prima delle elezioni. Salvini va al voto da solo? Non credo” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Giorgia Meloni vede l’obiettivo a portata di mano. Da mesi la leader di Fratelli d’Italia corteggia Matteo Salvini e oggi a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno, ha commentato l’intenzione di andare al voto da solo espressa dal segretario della Lega. “Non credo che ...

Salvini illude Forza Italia. Ma andrà da solo : La linea gli arriva direttamente dalle spiagge, dal suo beach tour, e da Termoli dove pochi minuti fa si palesa davanti a una folla che tra un selfie e un abbraccio gli urla: “Meglio solo che mal accompagnato”. Balla da solo Matteo Salvini, ringhioso, scatenato, con gli occhi del lupo che annusa l’odore del sangue e che da oggi per 48 ore filate, senza una pausa, in una sorta di tour de force, attraverserà tutto il ...

Salvini : “Pd e Cinque Stelle? Orribile solo il pensiero” : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio” il loro “governo sarebbe inaccettabile per la democrazia”. Matteo Salvini parla da Termoli, in Molise, ed esclude la possibilità di un’alleanza tra M5S e Pd. “Sarebbe incredibile”, ha ribadito.“E’ Orribile solo il pensiero di Renzi e Di Maio assieme – ha proseguito – Iniziamo a vedere se ci ...

Crisi di governo - Salvini : “Diamo la parola agli italiani. Non torno al vecchio - mi metto in gioco da solo” : “Piuttosto che tenere fermo il Paese diamo la parola agli italiani, che ci dicano cosa bisogna fare. E beninteso, non mi interessa tornare al vecchio, se devo mettermi in gioco con un’idea di futuro lo faccio da solo e a testa alta. Poi potremo scegliere dei compagni di viaggio, certo”. Così Matteo Salvini dal palco di Pescara. “Noi guardiamo avanti e chiediamo agli italiani la forza di prendere in mano questo Paese e salvarlo, ...

Alla Lega maggioranza assoluta Elezioni? Salvini governa da solo : Alle ore 14:41 l'ufficio stampa della Lega Salvini premier diffonda una nota durissima che, di fatto, sembra proprio aprire la porta Alla crisi sancendo la fine del governo Conte. La parola chiave nel comunicato del Carroccio è "irrimediabile". Che, vocabolario Alla... Segui su affaritaliani.it

M5s regge a prova voto su Sicurezza bis - solo 5 dissidenti. Salvini gongola : solo 5 'dissidenti'. Il Movimento 5 stelle regge alla prova del voto al Senato sul decreto Sicurezza bis. Nessuna frattura, nessuno strappo eclatante. Alla fine, i pentastellati che si oppongono alle nuove maximulte alle Ong e all'arresto in flagranza di reato del capitano della nave sono 5: Mantero, Fattori, La Mura, Montevecchi, Ciampolillo (anche Bogo Deledda risulta assente ma per motivi di salute). Ma i malpancisti scelgono la via piu' ...

Franco Gabrielli sul figlio di Salvini in moto d'acqua : "Mi interessa solo limitazione al diritto di cronaca" : Ora arrivano anche le parole di Franco Gabrielli, il capo della Polizia. La vicenda è sempre quella del giro sulla moto d'acqua della polizia del figlio di Matteo Salvini, a Milano Marittima, una vicenda sulla quale il ministro dell'Interno ha ammesso l'errore e su cui Repubblica sta montando un cas

“Perché ha mentito su Savoini?”. Salvini e gli insulti al solo giornalista che gli fa domande : “Ministro, perché ha mentito su Savoini a Mosca?”. “Siamo al 3 agosto amico mio, altre domande?”. “Perché ha mentito spudoratamente?”. “Lei è un maleducato“. La scena avviene la sera del 3 agosto durante la festa della Lega a Cervia. Davanti ad altre decine di giornalisti che si accalcano, il ministro dell’Interno Matteo Salvini preferisce non fornire spiegazioni al collega di Report Giorgio ...

Salvini - Durigon (Lega) : “La parola ‘zingaraccia’? Non è dispregiativa - è solo un intercalare” : Spiegazione ‘sui generis’ fornita dal sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, alla espressione “zingaraccia’destinata alla ruspa“ utilizzata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini per definire una donna che, in un reportage del Giornale nel campo rom di via Monte Bisbino, alla periferia nord di Milano, viene immortalata mentre lo minaccia. Ospite di “In Onda”, su La7, Durigon commenta: “Io penso che, ...

Luca Ricolfi sulla Lega : "La forza di Salvini è Zingaretti. La sinistra ha solo una politica desolante" : Matteo Salvini cresce sempre più nei sondaggi. Dall'ultimo rivelato da Swg per il tg di Enrico Mentana, la Lega ha raggiunto il 38%. Ma a cosa deve tutto questo consenso?. "La forza di Salvini è Zingaretti. Finché la sinistra criticherà la Lega con gli argomenti del Pd attuale, e finché l'offerta po

Pd - Boschi : “Salvini? Un imbroglione - dice solo chiacchiere. Di Maio? Ha fatto danni al Paese” : Duro attacco della deputata Pd, Maria Elena Boschi, ai due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, nel corso de “L’aria che tira”, su La7. La prima staffilata è al leader della Lega sul caso Savoini: “Salvini non vuole sentirsi dire la verità, ma deve spiegare ai cittadini italiani se è in qualche modo è coinvolto nello scandalo russo. Se non ha nulla da temere, perché non parla? Perché non dice la ...

L’Altra Italia di Berlusconi esiste solo lontano da Salvini : Silvio Berlusconi rivolge ancora una volta, e questa volta in condizioni davvero difficili, un appello alL’Altra Italia, perché partecipi a una iniziativa capace di far uscire il paese dallo stallo politico rappresentato da un governo che giudica litigioso, inconcludente e dannoso. Si tratta solo di

“Straziamoci non solo per Mario”. Claudia Fusani nella bufera. La replica di Salvini : Claudia Fusani: ha invitato tutti a non dimenticarsi dei 150 morti in mare. Stando a quanto riportato dal sito la7.it, in un intervento al programma mattutino Coffee Break, in onda su La7 e condotto da Flavia Fratello, in cui si approfondiscono temi come politica, attualità, economia, nuove tendenze, lavoro e tempo libero, Claudia Fusani, interpellata sulla morte del Carabiniere ucciso a Roma ha commentato con queste parole: “Le morti sono tutti ...