Salvini | prima le contestazioni poi il proclama dalla spiaggia pugliese | Politici

Salvini pressa per voto. Con M5s scontro su Iva - inciuci e tempi. Pd chiederà di votare prima la sfiducia a leader Lega : All'indomani dell'ufficializzazione della crisi, oggi è stata la giornata delle accuse incrociate tra Lega e M5s, ma anche quella dell'avvio della partita sui tempi per il passaggio in Parlamento di Giuseppe Conte. Il premier ha passato la giornata tra Palazzo Chigi e impegni familiari, senza dire una parola dopo la dichiarazione rilasciata ieri sera in sala stampa. L'intenzione è di tornare a parlare a Palazzo Madama, durante la discussione ...

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia

Pd : sfiducia?Prima la mozione su Salvini : 19.33 Il capogruppo del Pd Andrea Marcucci chiederà in conferenza capigruppo al Senato di calendarizzare, prima della mozione di sfiducia della Lega al premier Conte, la mozione di sfiducia dei dem a Salvini, che era stata depositata sia alla Camera che al Senato. E' quanto filtra da fonti parlamentari del partito.

Casaleggio : “Salvini gioca d’azzardo con la vita degli italiani. Al voto prima possibile - ma dopo il taglio dei parlamentari” : “Salvini sta giocando d’azzardo con la vita degli italiani per un (presunto) tornaconto personale, ma soprattutto perché non vuole tagliare le poltrone dei parlamentari”. Nelle ore concitate che accompagnano l’apertura della crisi di governo, anche Davide Casaleggio, di solito spettatore silenzioso, ha deciso di esporsi e di attaccare l’ex socio del M5s. Il figlio del cofondatore del Movimento e ora presidente ...

Partita aperta su tempi della crisi - lunedì capigruppo del Senato. E Meloni avverte Salvini : alleanze prima del voto : Ufficializzata la crisi del governo di Giuseppe Conte, la Partita si sposta adesso sui tempi. Il premier ha scelto la via della parlamentarizzazione, cosa che comporta la riconvocazione a domicilio delle Camere. La Lega, per "velocizzare" la procedura, stamani ha depositato in Senato una mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Il voto sulle mozioni sulla Tav, ha "suggellato una situazione di forti differenze di vedute" e "le stesse divergenze" ...

Meloni a Salvini : alleanze prima di voto : 16.30 "Mi aspetto che il governo vada a casa e che si faccia in modo di votare nel minor tempo possibile,per dare all'Italia un esecutivo capace di affrontare la Manovra". Lo ha detto la leader di FdI, Meloni. "Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perchè vogliamo essere chiari", dice a Salvini. "I voti di FdI per la sfiducia a Conte ci sono,non ci saranno invece per eventuali giochi di palazzo o inciuci.Per noi ci sono solo ...

Crisi di governo - Meloni : “Alleanze prima delle elezioni. Salvini va al voto da solo? Non credo” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Giorgia Meloni vede l’obiettivo a portata di mano. Da mesi la leader di Fratelli d’Italia corteggia Matteo Salvini e oggi a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno, ha commentato l’intenzione di andare al voto da solo espressa dal segretario della Lega. “Non credo che ...

Governo - è crisi. Salvini : «Andiamo al voto - mi candido». Di Maio : «Prima il taglio dei parlamentari» : «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Lo...

Salvini : «La maggioranza non c'è più. È crisi - ora andiamo al voto. Mi candido». Di Maio : «Prima taglio parlamentari»? Diretta : Dopo mesi di tweet e post, la certificazione della rottura è arrivata con un comunicato ufficiale che gli mancava solo la ceralacca. A metà pomeriggio, la Lega ha chiarito che fra gli alleati c'è...

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola agli elettori". Di Maio : "Prima il taglio dei parlamentari" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

E' crisi di governo - Salvini : non c'è più maggioranza - al voto | Di Maio : prima taglio dei parlamentari - la Lega ha preso in giro il Paese : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).