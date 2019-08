Salvini pressa per voto Con M5s scontro su Iva | inciuci e tempi Pd chiederà di votare

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 9 agosto 2019) All'indomani dell'ufficializzazione della crisi, oggi è stata la giornata delle accuse incrociate tra Lega e M5s, ma anche quella dell'avvio della partita suiper il passaggio in Parlamento di Giuseppe Conte. Il premier ha passato la giornata tra Palazzo Chigi e impegni familiari, senza dire una parola dopo la dichiarazione rilasciata ieri sera in sala stampa. L'intenzione è di tornare a parlare a Palazzo Madama, durante la discussione della mozione di sfiducia presentata oggi dalla Lega. Il Carroccio denuncia "divergenze" su "temi prioritari dell'agenda di governo" e al presidente del Consiglio in particolare contesta l'assenza in Aula al momento delsulle mozioni sulla Tav.Presentata la mozione, il punto è quando votarla, dato che il Parlamento è chiuso e deve essere convocato a domicilio. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha convocato la ...

