Salvini illude Forza Italia Ma andrà da solo

(Di venerdì 9 agosto 2019) La linea gli arriva direttamente dalle spiagge, dal suo beach tour, e da Termoli dove pochi minuti fa si palesa davanti a una folla che tra un selfie e un abbraccio gli urla: “Meglioche mal accompagnato”. Balla daMatteo, ringhioso, scatenato, con gli occhi del lupo che annusa l’odore del sangue e che da oggi per 48 ore filate, senza una pausa, in una sorta di tour de force, attraverserà tutto il Mezzogiorno. Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Dettaglio: a quanto si apprende si concederà soltanto una mattinata di riposo, domenica, con la fidanzata Francesca, nel trendyssimo lido Caparena di Taormina. Un bagno, non proprio nazional-popolar-populista.Relax a parte, il deejay del Papeete è tentato dalla corsa solitaria. E lo dice da settimane, giorni. Non ha nostalgia di un passato che non c’è più. ...

