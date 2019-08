Salvini ha deciso di cogliere un' occasione irripetibile

Crisi di governo - Conte : "Salvini e la Lega hanno deciso di interrompere questa esperienza" : Dopo l'annuncio della Crisi di governo da parte del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rotto il silenzio dopo una giornata di incontri tra Palazzo Chigi e il Quirinale e tenuto una conferenza stampa straordinaria in cui ha usato parole durissime contro il leader della Lega, attribuendo solo e soltanto a lui la fine del governo gialloverde:Alcune dichiarazioni per fornire a tutti i cittadini dei ...

Crisi di governo - Salvini ha deciso : elezioni anticipate - basta perdere tempo : La nota della Lega spazza via le ipotesi e le interpretazioni seguite al comizio di mercoledì sera a Sabaudia: «Ogni giorno che passa è un giorno perso». Di Maio cancella tutti gli impegni per provare a evitare la Crisi

Sui migranti Salvini chiede all'Ue di fare quello che l'Ue ha già deciso. Senza di lui : Dopo il naufragio di ieri, il più disastroso del 2019 in termini di vittime, sulla questione migranti sembra preannunciarsi un nuovo “caso Diciotti”. Non sono infatti solo le navi dell'ong a finire al centro della battaglia navale di Matteo Salvini. Ma anche quelle della Guardia costiera. “Ho dato d

Sea Watch - la vittoria di Salvini - Strasburgo ha deciso che non sbarcheranno in Italia i migranti : Matteo Salvini leader della Lega e ministro Italiano incassa questa vittoria, Strasburgo da ragione alle sue idee, Sea Watch non sbarcherà in Italia Novità sul caso Sea Watch. Niente scialuppa di salvataggio da Strasburgo per la Sea Watch 3. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato dalla comandante della nave, Carola Rackete e dai 42 … Continue reading Sea Watch, la vittoria di Salvini, Strasburgo ha ...

La Sea Watch ha deciso di sfidare Salvini e fare rotta su Lampedusa : La Sea Watch sfida Salvini: ?"Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra - si legge un un tweet della Ong - la Sea Watch ha fatto rotta nord, verso il porto sicuro più vicino alla posizione del soccorso: Lampedusa. Restiamo in stand by a circa 16 miglia dall'isola". Immediata la replica del ministro dell'Interno: "Siamo di fronte all'ennesima sceneggiata dei finti buoni: a questo punto vadano verso il Nord ...