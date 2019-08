Salvini apre la crisi | il premier lo sfida in Parlamento Elezioni anticipate in autunno

Salvini apre la crisi e si candida premier : "Chiederò agli italiani pieni poteri" : "Mi candido premier? Quello sicuro". Lo ha detto Matteo Salvini a margine del comizio a Pescara. "Chiederò agli italiani se vogliono darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo", ha detto assicurando che "chi sceglie Salvini sa cosa sceglie". "Intanto andiamo a votare, spero il prima possibile, poi ragioneremo con chi. Sicuramente non vedo ritorni al passato". Così il ministro dell'Interno, Matteo ...

Matteo Salvini apre la sua campagna elettorale solitaria : Il dado è tratto. “Restituiamo la parola agli italiani. Senza tornare al vecchio: se devo mettermi in gioco, lo faccio

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola agli elettori". Di Maio : "Prima il taglio dei parlamentari" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la crisi di governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d

Salvini apre le danze sulla Tav : “Voteremo mozioni a favore del progresso” : Dopo aver incassato la vittoria sul suo decreto, il vicepremier non molla: «Stupito che ci sia qualcuno che vuole tornare indietro»

Salvini apre a Ursula : "Ridiscutere Dublino un segnale positivo dall'Ue" : Il leader della Lega chiarisce però che non dev'essere un modo "per cambiare la forma e lasciare intatta la sostanza, cioè che i migranti che arrivano in Italia ci restano"

"La riforma di Bonafede è acqua" Ora Salvini apre il fronte giustizia : Nuovo durissimo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Questa volta la lite è sulla riforma della giustizia che il ministro Alfonso Bonafede porta in Consiglio dei ministri. Per Matteo Salvini è "acqua", per Luigi Di Maio è una "riforma epocale" Segui su affaritaliani.it

Nave Gregoretti - la procura apre un’inchiesta : Salvini rischia un nuovo caso Diciotti : Il caso della Nave Gregoretti rischia di esplodere nelle mani del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della Nave della Guardia costiera che si trova ormeggiata al porto di Augusta con a bordo 115 migranti che non possono sbarcare in attesa dell'autorizzazione del leader della Lega.Continua a leggere

Conte apre alla Tav - Salvini esulta ma per Di Maio priorità sono altre : Il premier Giuseppe Conte prende posizione sulla Tav non usa giri di parole: "sono intervenuti dei fatti nuovi, elementi di cui dobbiamo tenere conto