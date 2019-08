Salvini apre la crisi e si candida premier | Chiedo agli italiani pieni poteri

Matteo Salvini apre la sua campagna elettorale solitaria : Il dado è tratto. “Restituiamo la parola agli italiani. Senza tornare al vecchio: se devo mettermi in gioco, lo faccio

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola agli elettori". Di Maio : "Prima il taglio dei parlamentari" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

Salvini apre la crisi di governo : subito in Parlamento e poi si voti : Al termine di una giornata di attesa, via comunicato stampa, Matteo Salvini apre formalmente la crisi di governo. Nel pomeriggio il vicepremier è arrivato a Palazzo Chigi per oltre un'ora di confronto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al termine, mentre Luigi Di Maio si diceva "tranquillo" e "al lavoro per il Paese", il leader leghista ha comunicato quanto detto al premier. "Andiamo subito in Parlamento - le sue parole - per ...

Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo : "La maggioranza non c'è - in aula a sfiduciare Conte" : Ora è ufficiale, si è aperta la crisi di governo. Lo confermano le parole di Matteo Salvini diffuse con una dichiarazione ufficiale: "Inutile andare avanti a colpi di NO e litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di Signor No. Non vo

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola agli elettori" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo continua a essere incerto. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con ...

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la crisi di governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d

Salvini apre le danze sulla Tav : “Voteremo mozioni a favore del progresso” : Dopo aver incassato la vittoria sul suo decreto, il vicepremier non molla: «Stupito che ci sia qualcuno che vuole tornare indietro»

Salvini apre a Ursula : "Ridiscutere Dublino un segnale positivo dall'Ue" : Il leader della Lega chiarisce però che non dev'essere un modo "per cambiare la forma e lasciare intatta la sostanza, cioè che i migranti che arrivano in Italia ci restano"

"La riforma di Bonafede è acqua" Ora Salvini apre il fronte giustizia : Nuovo durissimo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Questa volta la lite è sulla riforma della giustizia che il ministro Alfonso Bonafede porta in Consiglio dei ministri. Per Matteo Salvini è "acqua", per Luigi Di Maio è una "riforma epocale" Segui su affaritaliani.it

Nave Gregoretti - la procura apre un’inchiesta : Salvini rischia un nuovo caso Diciotti : Il caso della Nave Gregoretti rischia di esplodere nelle mani del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della Nave della Guardia costiera che si trova ormeggiata al porto di Augusta con a bordo 115 migranti che non possono sbarcare in attesa dell'autorizzazione del leader della Lega.Continua a leggere

Conte apre alla Tav - Salvini esulta ma per Di Maio priorità sono altre : Il premier Giuseppe Conte prende posizione sulla Tav non usa giri di parole: "sono intervenuti dei fatti nuovi, elementi di cui dobbiamo tenere conto

Lega : da giovedì nel Varesotto festa Lega Lombarda - apre Salvini : Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Si terrà da giovedì 25 luglio a domenica 28 a Golasecca, in provincia di Varese, la 24esima edizione della festa nazionale della Lega Lombarda. Ad inaugurare la festa sarà il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Nelle serate successive si alterneranno su

Perché Salvini non apre la crisi? Rischio governissimo e niente voto : Le dichiarazioni roboanti di Attilio Fontana e Luca Zaia - dal "cialtroni al governo" al "non firmiamo un accordo farsa" - sono state concordate parola per parola dai Governatori di Lombardia e Veneto con il segretario della Lega Matteo Salvini. Questa volta, come spiegano fonti... Segui su affaritaliani.it